Є загиблі та чимало постраждалих: що відомо про приліт у Кривому Розі (фото)

Вранці у п’ятницю, 8 вересня, на більшій частині території України було оголошено повітряну тривогу, практично відразу після цього у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Загинула людина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак. Він уточнив, що ракета влучила у адмінбудівлю.

"Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв. м. Інформація уточнюється", — написав він.

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