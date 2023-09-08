Людей вытаскивали из-под завалов: появились видео и подробности с места прилета в Сумах

Спасатели продолжают работы на месте обстрела

Утро 8 сентября в Сумах началось со взрывов. Российские террористы ударили по жилым домам в частном секторе.

Так, в пресс-службе ГСЧС показали видео с места прилета и рассказали подробности, которые известны уже на данный момент. Согласно предварительным данным от спасателей, в результате вражеского обстрела был разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

Уже известно о двух пострадавших. Они оказались под завалами собственного дома. К счастью, сотрудникам ГСЧС удалось их спасти. Ими оказались мужчина 1953 и женщина1958 годов рождения.

"Пожар ликвидирован. Работы продолжаются", — информируют спасатели.

Напомним, что утром 8 сентября россияне также обстреляли и город Запорожье. В областном центре раздалось несколько взрывов, а местные власти сообщили об атаке на гражданскую инфраструктуру.

Также мы сообщали о том, что 8 сентября, на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Звуки взрывов были слышны в Кривом Роге.