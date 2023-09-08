В Запорожье раздалось несколько взрывов: что известно

Предварительно, был удар баллистикой

Ранним утром в Запорожье прогремело несколько мощных взрывов. Тревогу в регионе объявили только после них.

Как пишут местные Телеграм-каналы, взрывы слышали как в городе, так и в пригороде. Официальной реакции от властей Запорожской области пока не было.

Спустя несколько минут после взрывов в регионе все же объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в области угроза ракетного удара.

По данным мониторинговых пабликов, предварительно по городу были пуски ракет "Искандер".

Отметим, что взрывы звучали в Запорожье и накануне. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщал, что удар пришелся по Запорожскому району. Предварительно, враг бил баллистическим вооружением.

Взрывы ранним утром еще до сигнала воздушной тревоги прогремели и в Сумах. Там местные власти отчитались об успешной работе ПВО.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 6 сентября враг ударил по городу Константиновка в Донецкой области. В результате кровавого теракта россиян погибли 16 человек, еще свыше 30 получили ранения.