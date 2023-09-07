Священник-кум Оксаны Марченко пропагандировал коммунизм и дождался СБУ

Священнику сообщили о подозрении

СБУ в Закарпатье разоблачила кума жены виктора медведчука оксаны марченко на пропаганде коммунистического режима. Мужчина был местным священником от УПЦ МП.

Подробностями дела поделились в СБУ и Закарпатской областной прокуратуре. По информации "Украинской правды", речь идет о Виталии Хромее 1983 года рождения.

Мужчина был настоятелем одного из храмов Хустской епархии УПЦ (МП) в Тячевском районе Закарпатья. Он руководил территориальным благочинием, которое одно из первых в начале полномасштабного вторжения вышло из-под юрисдикции московского патриархата. Но, несмотря на это, священник всеми силами пытался не допустить перехода общины к ПЦУ.

Следователи выяснили, что на личных страницах в соцсетях священник активно пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику. А во время обысков в храме и по месту жительства было обнаружено большое количество агитационно-пропагандистских материалов русских авторов, брошюры сепаратистского характера. Среди прочего, книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий и формируются враждебные настроения к ним.

Также была найдены брошюры, в которых отрицается право Украины на независимость и говорится, что "Киев, без большой России, и отдельно от России, немыслим ни в коем случае". Вдобавок к этому СБУ нашла тексты песен, которые побуждали к "пробуждению матушки-Руси" и молились за "спасение россии", а также молитвы, в которых воспевался патриарх кирилл, который лично благословлял российских солдат убивать украинцев.

Все материалы были изъяты. Помимо этого следователи выяснили, что священник незаконно занял земельный участок, на котором построен храм. СБУ совместно с прокуратурой возбудили по данному факту уголовное производство по ст. 197–1 Уголовного кодекса Украины (самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство).

Настоятелю храма сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известная защитница УПЦ МП получила подозрение от СБУ. Она неоднократно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры.