Священик-кум оксани марченко пропагував комунізм та дочекався СБУ

Священику повідомили про підозру

СБУ на Закарпатті викрила кума дружини віктора медведчука оксани марченко на пропаганді комуністичного режиму. Чоловік був місцевим священник від УПЦ МП.

Подробицями справи поділилися у СБУ та Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією "Української правди", йдеться про Віталія Хромея 1983 року народження.

Чоловік був настоятелем одного із храмів Хустської єпархії УПЦ (МП) у Тячівському районі Закарпаття. Він керував територіальним благочинням, яке одне з перших на початку повномасштабного вторгнення вийшло з-під юрисдикції московського патріархату. Але попри це священник усіма силами намагався не допустити переходу громади до ПЦУ.

Слідчі з’ясували, що на особистих сторінках у соцмережах священник активно пропагував комуністичний режим та розповсюджував заборонену в Україні радянську символіку. А під час обшуків у храмі та за місцем проживання було виявлено велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів російських авторів, брошури сепаратистського характеру. Серед іншого книги, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них.

Також було знайдено брошури, в яких заперечується право України на незалежність і йдеться про те, що "Київ, без великої роосії, і окремо від росії, немислимий у жодному разі". На додаток до цього СБУ знайшла тексти пісень, які спонукали до "пробудження матінки-Русі" та молилися за "порятунку росії", а також молитви, в яких оспівувався патріарх кирило, який особисто благословляв російських солдатів вбивати українців.

Усі матеріали було вилучено. Крім цього слідчі з’ясували, що священик незаконно зайняв земельну ділянку, на якій збудовано храм. СБУ спільно з прокуратурою порушили за цим фактом кримінальне провадження за ст. 197–1 Кримінального кодексу України (самовільні заняття земельної ділянки та самовільне будівництво).

Настоятелю храму повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму) Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відома захисниця УПЦ МП отримала підозру від СБУ. Вона неодноразово брала участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври.