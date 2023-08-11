Одесский священник УПЦ купил себе топовый iPhone: на претензии ответил интересно

Ціна гаджета стартує від 50 тисяч гривень

Клірик Одеської єпархії УПЦ, архідіакон Андрій Пальчук, який був обурений руйнуванням росіянами Спасо-Преображенського собору, прикупив собі новенький топовий iPhone. Говорить потрібен для роботи.

Про це розповів український журналіст Костянтин Андріюк, коментуючи фото медійниці Олени Ротарі.

Та сфотографувала, як Пальчук скупляється у магазині техніки.

Придбанням клірика став iPhone Pro Max вартість, якого, залежно від обсягу пам’яті, варіюється від 50 до 80 тисяч гривень.

При цьому, як зазначає Андріюк, нещодавно Пальчук просив про кеш-підтримку у парафіян "на собор". І хоча стверджувати не можна, але можна припустити, як це і зробила Ротарі, що частину грошей з пожертв могли піти на новий гаджет для архідиякона.

Сам же клірик, як пише журналіст, відреагував на свої фото в мережі досить агресивно, зазначаючи, що спочатку потрібно було поцікавитися, навіщо було зроблено цю покупку. А зроблено її було, за його словами, "для того, щоб знімати багато відеороликів для порятунку людей, щоб зібрати гроші та вилікувати багато хвороб і серед них часто зустрічаються онкозахворювання".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ пояснила заставу для "Паші Мерседеса" і прозвітувала про роботу з УПЦ МП.