Одесский священник УПЦ купил себе топовый iPhone: на претензии ответил интересно

Цена гаджета стартует от 50 тысяч гривен

Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук, который был возмущен разрушеннию россиянами Спасо-Преображенского собора, прикупил себе новенький топовый iPhone. Говорит нужен для работы.

Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк, комментируя фото медийщицы Елены Ротари.

Та запечатлела, как Пальчук скупается в магазине техники.

Приобретением клирика стал iPhone Pro Max стоимость, которого, в зависимости от объема памяти, варьируется от 50 до 80 тысяч гривен.

При этом, как отмечает Андриюк, недавно Пальчук просил о кэш-поддержке у прихожан "на собор". И хотя утверждает нельзя, но можно предположить, как это и сделала Ротари, что часть денег с пожертвований могли пойти на новый гаджет для архидьякона.

Сам же клирик, как пишет журналист, отреагировал на свои фото в сети достаточно агрессивно, отмечая, что сперва нужно было поинтересоваться, зачем была сделана эта покупка. А сделана она была, по его словам, "для того, чтобы снимать много видеороликов для спасения людей, чтобы собрать деньги и вылечить многие болезни и среди них часто встречаются онкозаболевания".

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ объяснила залог для "Паши Мерседеса" и отчиталась о работе по УПЦ МП.