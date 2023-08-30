Суд забрав у УПЦ МП знаменитий палац та повернув його державі

Палац понад 20 років перебував у власності УПЦ

Суд Житомирської області забрав у УПЦ МП будівлю, яка була пам’яткою архітектури місцевого значення. Йдеться про маєток Терещенків у смт Червоне, що перебував у власності Житомирської єпархії.

Так, за даними агентства "Українформ", у 2000 році ВАТ "Червоненський цукровик" безкоштовно передав маєток у власність Житомирської єпархії УПЦ МП. У 2001 році в частині плацу було створено Червоненський Свято-Рождества Христового жіночий монастир, підпорядкований церкві. При цьому охоронного договору на пам'ятник архітектури єпархія не мала.

Раніше Верховний суд підтримав позицію Житомирської обласної прокуратури щодо незаконності передачі палацу Терещенків у смт Червоне у власність Житомирської єпархії УПЦ (МП) та ухвалив рішення направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду та ухвалення законного рішення на захист державних інтересів.

А тепер за рішенням суду палац було передано у власність держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на що УПЦ МП перетворила історичні пам’ятки Київської Лаври.