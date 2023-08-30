Суд забрал у УПЦ МП знаменитый дворец и вернул его государству

Дворец более 20 лет находился в собственности УПЦ

Суд Житомирской области забрал у УПЦ МП здание, которое являлось памятником архитектуры местного значения. Речь идет о имении Терещенко в пгт Червоное, находившийся в собственности Житомирской епархии.

Так, по данным агентства "Украинформ", в 2000 году ОАО "Красненский сахарник" бесплатно передал имение в собственность Житомирской епархии УПЦ МП. В 2001 году в части плаца был создан Червоненский Свято-Рождества Христова женский монастырь, подчиненный церкви. При этом охранного договора на памятник архитектуры у епархии не было.

Ранее Верховный суд поддержал позицию Житомирской областной прокуратуры по поводу незаконности передачи дворца Терещенко в пгт Красное в собственность Житомирской епархии УПЦ (МП) и принял решение направить дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения и принятия законного решения в защиту государственных интересов.

А теперь по решению суда дворец был передан в собственность государства.

Напомним, ранее мы писали о том, во что УПЦ МП превратила исторические достопримечательности Киевской Лавры.