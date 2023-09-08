Блискавична робота СБУ: силовики затримали коригувальницю ударів по Сумах (фото)

Вона також допомагала ворогові створювати агентурну мережу у Сумах

Силовики затримали громадянку росії, яка коригувала удари в ніч 7 вересня по Сумах. Тоді ворог ударив по місту дронами-камікадзе та ракетами. Також під ударом окупантів місто опинилося і вранці 8 вересня.

Як повідомили у прес-службі СБУ, затриманою виявилася росіянка, яка має посвідку на проживання в Україні і яка тривалий час проживає в Сумах. З початку війни вона співпрацювала з ворожими силовиками.

"За вказівкою військової розвідки росії їхня поплічниця збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників. Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру нібито у своїх справах або "втемну" випитувала "потрібні" відомості у своїх знайомих", — йдеться у повідомленні.

Усі ці дані зрадниця передавала ворожій спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об’єктів.

Також вона працювала над створенням на території обласного центру власної агентурної мережі. Вона проводила пошуки однодумців, яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами.

Їй уже повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до державної зради в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань)

Якщо провину зловмисниці доведуть, їй загрожує довічний термін.

Раніше "Телеграф" писав, що вранці 8 вересня ворог ударив Кривим Рогом.