"Ти жива? — І я живий": мешканець Сум, у будинок якого влучила ракета, розповів про момент вибуху (фото та відео)

Постраждало троє людей

Близько 5:30 8 вересня у Сумах пролунав потужний вибух, росіяни ракетою вдарили по приватному сектору. Один будинок повністю зруйнований, з-під завалів витягли літню сімейну пару, чоловік розповів про момент вибуху.

Його розповідь публікує Telegram-канал "Кордон. Медіа". Пенсіонери були на нижньому поверсі двоповерхового будинку.

Після удару на них обрушилися бетонні плити. На крики про допомогу прибігли сусіди. На місце прибули рятувальники, їм знадобилося 15 хвилин, щоби витягнути чоловіка та жінку з-під завалів, у цьому їм допомагали й місцеві жителі. Пенсіонер не отримав серйозних травм, а його дружина опинилася в реанімації.

"Нас привалило… я — ти жива? — Жива, а ти живий? Живий. Я відчуваю, що мене засипає, я почав рукою трохи відгрібати, у мене нога виглядала з-під завалів", — розповів чоловік.

Як повідомили в поліції області, всього поранення отримали троє людей. В офісі Генерального прокурора показали фото з місця ударів. Окрім зруйнованого будинку 64-річної жінки та 70-річного чоловіка, постраждали сусідні будинки.

Руйнування на місці прильоту російської ракети

Постраждали приватні будинки

Спалахнула пожежа

На місці працюють відповідні служби

Також на місці врятували собаку, який не отримав видимих травм, але дуже наляканий і дезорієнтований. Рятувальники показали відео з песиком, з підписом "Кожне життя важливе".

Врятований песик

Як повідомляв "Телеграф", у Сумах затримали громадянку росії, яка коригувала удари по Сумам днем раніше — у ніч 7 вересня. Тоді ворог ударив по місту дронами-камікадзе та ракетами.