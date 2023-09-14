"Заклеїти ізолентою та попливе": у мережі показали знищений БДК "Мінськ", українці сміються (відео)

У мережі запропонували свої варіанти ремонту російського корабля

У мережі з’явилося відео нібито підбитого БДК "Мінськ" під час вчорашнього ракетного удару по Севастополю. У мережі зазначають, що зовнішній вигляд корабля не відповідає обіцянкам Міноборони рф про "відновлення найближчим часом"

Відео корабля опублікували у Telegram-каналі "Інсайдер", але офіційних підтверджень, що це саме цей корабель, немає. У коментарях зазначили, що за фактом корбаль знищено повністю, а не пошкоджено.

На кадрах видно, що "Мінськ" стоїть у сухому доці на ремонтному заводі, який потрапив під удар. Палуба його разом з усім озброєнням згоріла. Деякі частини корабля покручені та практично впали на палубу. Сухий док також чорного кольору, ймовірно, постраждав під час пожежі. Але при цьому дно судна виглядає цілим. Поруч із понівеченим кораблем стоять сумні чоловіки.

У мережі коментатори наголосили, що характер пошкоджень БДК "Мінськ" свідчить про те, що судно не просто пошкоджене, а повністю знищене. У Міноборони росії заявляли, що корабель відремонтують найближчим часом, але швидше за все це неможливо. Аналітики Oryx також наголосили, що корабель не підлягає ремонту після того, як його атакували британськими ракетами Storm Shadow.

Українці відзначили чудову роботу ЗСУ та наголосили, що дешевше побудувати нове судно, ніж відремонтувати це. Але деякі запропонували одразу кілька варіантів ремонту судна: "заклеїти синьою ізолентою", "задути будівельною піною дірки", "підфарбувати та злегка прошліфувати".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що разом з "Мінськом" було знищено підводний човен "Ростов-на-Дону". Це судно – новинка ВМФ росії.