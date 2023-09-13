Корабель "Мінськ" у Севастополі знищено, а не підбито: ЗМІ назвали зброю, якою вдарили ЗСУ

Відремонтувати пошкоджений корабель неможливо, кажуть аналітики

Нічний удар по Севастополю був завданий британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Внаслідок атаки на півострів БДК "Мінськ" було не пошкоджено, а повністю знищено.

Інформацію про застосування британських далекобійних ракет повідомляє Sky News з посиланням на українські та західні джерела. А аналітики порталу Oryx підтверджують знищення російського корабля.

Відомо, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту росії в окупованому Криму постраждали військовий корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Цю атаку в іноземній пресі називають "потенційно найбільшим ударом по російським військово-морським об’єктам за всю війну".

"Це була Storm Shadow", — повідомило одне з джерел.

Зазначається, що у Міноборони Великої Британії поки що не прокоментували використання своїх ракет з військових об’єктів росіян в окупованому Криму. Нагадаємо, що країна передала далекобійні ракети ЗСУ у травні цього року.

У той же час аналітики порталу Oryx внесли до "Списку втрат ВМФ під час російського вторгнення в Україну" підводний човен "Ростов-на-Дону", який "ушкоджений ракетним ударом", і БДК "Мінськ".

"Мінськ" пошкоджений ракетним ударом і не підлягає економічному ремонту", — сказано в повідомленні аналітиків.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, які потрапили на камеру. Пізніше стало зрозуміло, що було випущено 10 ракет, частина яких потрапила по території Севастопольського морського заводу імені Орджонікідзе. У мережі швидко почали з’являтися фото та відео вибухів та масштабної пожежі на заводі. Окупаційна влада спочатку традиційно заявила про роботу ППО, але пізніше підтвердила, що пошкоджено кораблі та постраждали понад 20 осіб.

Також "Телеграф" розповідав про те, що відомо про великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". До речі, остання є новинкою ВМФ Росії.