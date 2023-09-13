Новинка у всіх сенсах: що відомо про підводний човен "Ростов-на-Дону", який підірвали в Севастополі
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"Ростов-на-Дону" — нове судно для флоту рф і нова уражена ціль для ЗСУ
Під час нічних вибухів у Севастополі росіянам прилетіло одразу по кількох суднах. Одним із них виявився підводний човен.
"Телеграф" розповідає про те, що про нього відомо. Зазначимо, що в українській розвідці не уточнювали назви цього судна, але це зробили російські пропагандисти — їм виявилася "Ростов-на-Дону".
Що це за підводний човен
Б-237 "Ростов-на-Дону" — російський дизель-електричний підводний човен проекту 636.3 "Варшав’янка". Це серія найновіших апаратів, які за кодифікацією НАТО називають Improved Kilo. До неї входять багатоцільові дизель-електричні підводні човни, що є модернізованими варіантами ще радянських субмарин.
Загалом, залежно від класу та обладнання, підводні човни можуть бути призначені:
- для ураження важливих військово-промислових та адміністративних центрів, військово-морських баз, портів та інших наземних об’єктів
- для знищення підводних та надводних кораблів та суден противника
- для потайної постановки мінних загороджень
- для ведення розвідки як безпосередньої, так і в системі далекого радіолокаційного виявлення
- для використання як корабля зв’язку, здійснення ретрансляції повідомлень, що теоретично дозволяє підтримувати зв’язок штабу з кораблями, що знаходяться в будь-якій точці світового океану
- для висадки диверсійно-розвідувальних груп та виконання інших бойових та спеціальних допоміжних завдань
До речі, "Ростов-на-Дону" був одним із носіїв крилатих ракет "Калібр" і, за даними ЗМІ, брав активну участь в обстрілі України. Ще це судно встигло повоювати в Сирії. З його допомогою росіяни, як стверджується, завдавали ударів по позиціях терористів ІДІЛ.
Конкретніше про Б-237:
Його будівництво було розпочато у 2011 році, а вже у 2014 готовий човен був спущений на воду. У тому ж році "Ростов-на-Дону" був офіційно передана ВМФ рф і зарахований до 4-ї окремої бригади підводних човнів ЧФ рф з базуванням в Новоросійську. Виробник — "Адміралтейські верфі", Розробник проекту ЦКБМТ "Рубін" (Санкт-Петербург). З 2020 до 2021 простояла на ремонті.
Характеристики:
- водотоннажність надводна — 2 350 т;
- водотоннажність підводна — 3 950 т;
- довжина — 73,8 м;
- ширина — 9,9 м;
- осаду — 6,2 м;
- двигуни — два дизель-генератори по 1 000 кВт, що живлять головний електродвигун, електродвигун економічного ходу, два резервні електродвигуни;
- швидкість надводна 11 — 17 вузлів;
- швидкість підводна – 20 вузлів;
- робоча глибина — 240 м;
- гранична глибина — 300 м;
- автономність плавання — 45 діб;
- екіпаж — 52 особи (у тому числі 12 офіцерів);
- озброєння: зенітна артилерія (ПЗРК Стріла-3М, Голка-1, Верба) — 8 ракет; ракетне озброєння (включаючи чотири ракети Калібр-ПЛ)
Вартість:
За даними ЗМІ, у переведенні на ціни 2009 року, складає 300 мільйонів доларів.
Варто зазначити, що даних про ступінь пошкодження цього підводного човна поки що немає, але є фото БДК "Мінськ", який також був пошкоджений у ніч проти 13 вересня. Що це за корабель, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі чітко показали втрати Чорноморського флоту рф за час повномасштабної війни.