Новинка у всіх сенсах: що відомо про підводний човен "Ростов-на-Дону", який підірвали в Севастополі

"Ростов-на-Дону" — нове судно для флоту рф і нова уражена ціль для ЗСУ

Під час нічних вибухів у Севастополі росіянам прилетіло одразу по кількох суднах. Одним із них виявився підводний човен.

"Телеграф" розповідає про те, що про нього відомо. Зазначимо, що в українській розвідці не уточнювали назви цього судна, але це зробили російські пропагандисти — їм виявилася "Ростов-на-Дону".

Що це за підводний човен

Б-237 "Ростов-на-Дону" — російський дизель-електричний підводний човен проекту 636.3 "Варшав’янка". Це серія найновіших апаратів, які за кодифікацією НАТО називають Improved Kilo. До неї входять багатоцільові дизель-електричні підводні човни, що є модернізованими варіантами ще радянських субмарин.

Загалом, залежно від класу та обладнання, підводні човни можуть бути призначені:

для ураження важливих військово-промислових та адміністративних центрів, військово-морських баз, портів та інших наземних об’єктів

для знищення підводних та надводних кораблів та суден противника

для потайної постановки мінних загороджень

для ведення розвідки як безпосередньої, так і в системі далекого радіолокаційного виявлення

для використання як корабля зв’язку, здійснення ретрансляції повідомлень, що теоретично дозволяє підтримувати зв’язок штабу з кораблями, що знаходяться в будь-якій точці світового океану

для висадки диверсійно-розвідувальних груп та виконання інших бойових та спеціальних допоміжних завдань

До речі, "Ростов-на-Дону" був одним із носіїв крилатих ракет "Калібр" і, за даними ЗМІ, брав активну участь в обстрілі України. Ще це судно встигло повоювати в Сирії. З його допомогою росіяни, як стверджується, завдавали ударів по позиціях терористів ІДІЛ.

Конкретніше про Б-237:

Його будівництво було розпочато у 2011 році, а вже у 2014 готовий човен був спущений на воду. У тому ж році "Ростов-на-Дону" був офіційно передана ВМФ рф і зарахований до 4-ї окремої бригади підводних човнів ЧФ рф з базуванням в Новоросійську. Виробник — "Адміралтейські верфі", Розробник проекту ЦКБМТ "Рубін" (Санкт-Петербург). З 2020 до 2021 простояла на ремонті.

Характеристики:

водотоннажність надводна — 2 350 т;

водотоннажність підводна — 3 950 т;

довжина — 73,8 м;

ширина — 9,9 м;

осаду — 6,2 м;

двигуни — два дизель-генератори по 1 000 кВт, що живлять головний електродвигун, електродвигун економічного ходу, два резервні електродвигуни;

швидкість надводна 11 — 17 вузлів;

швидкість підводна – 20 вузлів;

робоча глибина — 240 м;

гранична глибина — 300 м;

автономність плавання — 45 діб;

екіпаж — 52 особи (у тому числі 12 офіцерів);

озброєння: зенітна артилерія (ПЗРК Стріла-3М, Голка-1, Верба) — 8 ракет; ракетне озброєння (включаючи чотири ракети Калібр-ПЛ)

Вартість:

За даними ЗМІ, у переведенні на ціни 2009 року, складає 300 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що даних про ступінь пошкодження цього підводного човна поки що немає, але є фото БДК "Мінськ", який також був пошкоджений у ніч проти 13 вересня. Що це за корабель, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі чітко показали втрати Чорноморського флоту рф за час повномасштабної війни.