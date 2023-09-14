У оккупантов большая проблема: в ВСУ рассказали о судьбе российских кораблей после удара по Крыму

Судоремонтный завод в Севастополе пока не может обслуживать корабли

Большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", которые получили повреждения при ударе по Севастополю, не будут восстановлены в ближайшее время. Дело в том, что ремонтировать их просто негде.

Такое заявление в эфире телемарафона сделала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что информацию об этом получила от экспертов.

"Скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим и вряд ли будет кораблем. То, что касается подводной лодки-повреждения достаточно существенные и восстановление их требует дополнительных производственных мощностей, в частности, которыми и щеголял тот самый судно-ремонтный завод. Сейчас он больше похож на пепелище, чем на завод. Поэтому восстановить пока негде", — сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что все вооружение оккупантов в Крыму являются законной целью наших защитников.

Отметим, что речь идет о ракетном ударе по оккупированному полуострову 13 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Крыму прогремели взрывы и в ночь на 14 сентября.