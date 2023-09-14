Могли попасть по интересной цели: Крым снова атаковали дроны (фото, видео)

Очевидцы сообщили, что от взрывной волны шатались их дома

В оккупированном Крыму вторую ночь подряд неспокойно. После удара по доку в Севастополе 13 сентября, в ночь на 14 сентября сильные взрывы слышали в оккупированной Евпатории.

Как пишут местные СМИ, город атаковали беспилотники.

"Пользователи соцсетей сообщают о работе ПВО и звуках взрывов в Евпатории и окрестностях", — уточняют российские Телеграм-каналы.

По словам очевидцев, взрывы отчетливо слышали жители пгт Заозёрное и Уютное. Люди отмечают, что от взрывной волны у них шатались дома.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники пытались сбить со стрелкового оружия. Над местом падения БПЛА поднимается густой белый дым.

Другие источники отмечают, что, предположительно, удар пришелся по установке ПВО.

Интересно, что так называемые "власти" Крымского полуострова пока никак ситуацию не комментировали.

В то же время росСМИ пишут о том, что с 5:15 утра движение по Крымскому мосту было перекрыто. О причинах не сообщается

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время удара по Севастополю 13 сентября был уничтожен российский корабль.