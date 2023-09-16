Російських кораблів стане ще менше: Федоров анонсував великі неприємності для окупантів у Криму

Україна вже тестує дрони зі штучним інтелектом

Україна зможе частіше та краще атакувати російські кораблі та удари по Севастополю далеко не останні. Безпілотників буде ще більшим, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У коментарі Reuters він розповів, що в Україні зросло виробництво БПЛА. У деякі дрони буде вбудовано навіть штучний інтелект, зазначив міністр.

"Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно", — сказав Федоров.

За словами міністра, у 2023 році виробництво БПЛА в Україні суттєво зросло. Порівняно з 2022 роком усередині країни стали виробляти у 100 разів більше дронів. А до кінця поточного року у планах України збільшити це виробництво ще у 120–140 разів.

Міністр додав, що Україні необхідний дрон на кшталт російської "Ланцета", який міг би розпізнавати цілі за допомогою ШІ. І в країні зараз проводять випробування систем штучного інтелекту в дронах. З їх допомогою можна буде локалізувати цілі та спрямовувати дрони прямо на них, навіть якщо зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби.

"Зараз це все на стадії тестування, але деякі дрони, що купуються, використовують ШІ для розпізнавання цілей. У лісі він може виявити ціль і розпізнати, будь то людина, танк або певна машина. Ці технології активно використовуються", — резюмував міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ озвучили долю російських кораблів після ударів по Криму. Росіяни не мають місць, де можна було б відремонтувати пошкоджені кораблі ВМФ.