Новий дрон СБУ підбив російський ракетний корабель: гучні подробиці від ЗМІ

Судно серйозно пошкоджено

Сили оборони України знову атакували Чорноморський флот рф. На цей раз під прицілом опинився ракетний корабель "Самум".

Про це повідомляє видання NV, посилаючись на власні джерела у СБУ. За їхніми даними, це сталося 14 вересня біля входу до Севастопольської бухти.

Стверджується, що атака була здійснена новою версією морського дрону СБУ "Морський малюк", а удар припав на задню праву частину корабля. Після цього "Самум" втратив хід через серйозні пошкодження і окупанти були змушені відбуксирувати його на ремонт з великим диферентом на корму та креном на правий борт.

"Джерела розповіли, що для атаки був використаний експериментальний зразок морського дрону, здатний працювати у шторм і ховатися від виявлення за високими хвилями. Під час операції хвилі досягали 1,5-2 метри у висоту", — йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що 14 вересня СтратКом ЗСУ повідомляв про ще одну атаку на ЧФ рф. Стверджувалося, що вона сталася у південно-західній частині Чорного моря, а ціллю стали два кораблі типу "Василь Биков".

Для довідки "Самум" — це російський малий ракетний корабель на повітряній подушці. Є найбільшим у своєму підкласі. Може нести на собі крилаті надзвукові протикорабельні ракети "Москіт" та ЗРК "Оса".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 13 вересня Україна знищила в Севастополі БДК "Мінськ" та підводний човен Ростов-на-Дону.