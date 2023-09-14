ЗСУ знову атакували російський флот: є успіхи

Ступінь пошкоджень поки не розкривається

Українські військові в четвер завдали удару, як виявилося, не лише по російській ППО, а й по ворожому флоту. Повідомляється про ураження двох суден.

Так, за даними Центру стратегічних комунікацій ЗСУ, Сили оборони уразили два російські патрульні кораблі типу "Василь Биков". Це сталося вранці 14 вересня у південно-західній частині Чорного моря.

Що зараз із російськими посудинами військові не уточнюють, але підтверджують, що є "певні ушкодження".

Що відомо про кораблі "Василь Биков"

Це серія патрульних катерів з керованим ракетним озброєнням ближньої та далекої морської зони. Згідно з даними з відкритих джерел, призначені для несення патрульної служби з охорони територіальних вод, патрулювання 200-мильної виключної економічної зони у відкритих та закритих морях, припинення контрабандної та піратської діяльності, пошуку та надання допомоги постраждалим при морських катастрофах, екологічного моніторингу довкілля час, охорона кораблів і суден на переході морем, а також військово-морських баз і водних районів з метою попередження про напад різних сил і засобів противника — у воєнний час, а також операцій у дальній морській та океанській зонах.

Характеристики:

водотоннажність: 1800 тонн

довжина: 94 метри

ширина: 14 метрів

осадка: 3,4 метри

екіпаж 28 осіб (до 80 осіб)

Озброєння:

76-мм артилерійська установка АК-176МА, багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1", зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гнучка", два малогабаритні дистанційно-керовані протидиверсійні гранатометні комплекси ДП-65. Можливе базування вертольота Ка-27ПС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 13 вересня Україна знищила в Севастополі БДК "Мінськ" та підводний човен Ростов-на-Дону.