Окупанти мають велику проблему: у ЗСУ розповіли про долю російських кораблів після удару по Криму

Судноремонтний завод у Севастополі поки що не може обслуговувати кораблі

Великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", які зазнали пошкоджень при ударі по Севастополю, не будуть відновлені найближчим часом. Справа в тому, що ремонтувати їх просто нема де.

Таку заяву в ефірі телемарафону зробила начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що інформацію про це отримала від експертів.

"Швидше за все, великий десантний корабель став уже не таким великим і навряд чи буде кораблем. Те, що стосується підводного човна — пошкодження досить суттєві і відновлення їх потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема, якими і хизувався цей судно-ремонтний завод. Зараз він більше схожий на згарище, ніж на завод. Тому відновити поки що ніде", — сказала вона.

Гуменюк наголосила, що все озброєння окупантів у Криму є законною ціллю наших захисників.

Зазначимо, що йдеться про ракетний удар по окупованому півострові 13 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Криму пролунали вибухи й в ніч проти 14 вересня.