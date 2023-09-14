Могли влучити по цікавій цілі: Крим знову атакували дрони (фото, відео)

Очевидці повідомили, що від вибухової хвилі хиталися їхні будинки

В окупованому Криму другу ніч поспіль неспокійно. Після удару по доку в Севастополі 13 вересня, в ніч проти 14 вересня сильні вибухи чули в окупованій Євпаторії.

Як пишуть місцеві ЗМІ, місто атакували безпілотники.

"Користувачі соцмереж повідомляють про роботу ППО та звуки вибухів в Євпаторії та околицях", — уточнюють російські Телеграм-канали.

За словами очевидців, вибухи чітко чули мешканці смт Заозерне та Уютне. Люди зазначають, що від вибухової хвилі у них хиталися дома.

На опублікованих кадрах видно, як безпілотники намагалися збити зі стрілецької зброї. Над місцем падіння БПЛА піднімається густий білий дим.

Інші джерела зазначають, що, ймовірно, удар припав по установці ППО.

Цікаво, що так звані "влада" Кримського півострова поки що ситуації не коментувала.

Водночас росЗМІ пишуть про те, що з 5:15 ранку рух Кримським мостом було перекрито. Про причини не повідомляється

Раніше "Телеграф" писав про те, що під час удару по Севастополі 13 вересня було знищено російський корабель "Мінськ".