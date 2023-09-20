В Подмосковье диверсанты взорвали два самолета и вертолет: громкие детали и фото от ГУР

Повреждения летательных аппаратов серьезные

Неизвестные диверсанты напали на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье, где, в том числе, расположен "самолет судного дня". Атака была успешна.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО. По данным разведчиков, атака совершилась 18 сентября 2023 года. В результате неё "существенно" были повреждены два самолета и боевой вертолет.

"Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения самолетов "не позволят рассчитывать на их скорейшее восстановление". А у вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. После этого, по данным ГУР, в высших военных коридорах рф началась настоящая истерика. Дело в том, что на этом аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" (воздушные командные пункты на случай, например, ядерной войны. Такой есть и у путина.) и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

Напомним, что в конце августа неизвестные беспилотники массированно атаковали военный аэродром в Пскове. Ударами были уничтожены и повреждены несколько военных самолетов Ил-76.