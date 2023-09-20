Російським командирам сховатися не вдалося: у СБУ розповіли про деталі ракетної атаки на Крим

Внаслідок удару росіяни втратили особовий склад та дорогу техніку

Вдень середи, 20 вересня, в окупованому Криму знову пролунали вибухи, а очевидці бачили дим біля військової бази під Севастополем. При цьому з’явилася інформація про те, що удару було завдано по командному пункту чорноморського флоту росії.

Як повідомили джерела "Телеграфа" у Службі безпеки України, спецоперація проводилася спільними силами СБУ, Повітряних сил та ВМС ЗСУ. Внаслідок ракетного удару військову базу було знищено.

Зазначається, що СБУ вдалося дізнатися, що російські генерали визначили цю базу як запасний командний пункт, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Удар був завданий після того, як представники спецслужби змогли підтвердити, що саме там знаходяться командири російського флоту.

Відомо також про те, що внаслідок удару було вражено не тільки живу силу противника, а й дорогу техніку.

Водночас у СБУ обіцяють, що "сезон бавовни" в Криму продовжуватиметься й надалі.

Як повідомлялося раніше, 20 вересня невідомі диверсанти напали на військовий аеродром Чкаловський у Підмосков’ї, де, зокрема, розташований "літак судного дня" і пошкодили там два літаки та гелікоптер.