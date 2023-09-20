Ракети літають над головами: у Криму бомблять війська рф (відео)

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Росіяни задіяли маскування димом.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За даними паблика "Кримський вітер", 18 вересня в районі Нафтової гавані в Інкермані росіяни запустили димову завісу.

"Саме тут розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального", — стверджується в повідомленні.

Після цього в небі над півостровом помітили відразу кілька бойових гелікоптерів Мі-28 ВКС Росії.

"За 20 хвилин 4 вертольоти пролетіли через Нижньогірський район у бік Азовського моря", — кажуть автори посту.

Водночас місцеві жителі повідомляли, що чули звуки вибухів у районі Федюхіних висот у Севастополі. Після цього над цим районом піднявся дим.

Під Сімферополем людям навіть вдалося зняти на відео ракети, що летять на південь.

Повідомляється про прильоти нібито по військовій частині Росії в районі села Верхньосадове під Севастополем. Над місцем вибуху здійнявся густий чорний дим.