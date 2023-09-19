"Бавовна" в оккупированном Мелитополе: сообщается о мощных взрывах (фото и видео)

Сразу после прилета фиксируется активное движение тяжелой военной техники врага

Утром во вторник, 19 сентября, в оккупированном Мелитополе прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он добавил, что ПВО оккупантов не успевает работать и местные жители сообщили более чем о пяти взрывах.

"Громче всего было в районе "Автоколорлита", — добавил он.

Как информирует Telegram-канал "РИА-Мелитополь", в Мелитополе есть прилет. Сейчас в юго-западной части города поднимается дым. Направление ударов — заводы: "Моторный", "Автоколорлит". Сообщается о работе вражеской ПВО. Однако это не помогло и произошел мощный прилет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Местные жители сообщили, что со стороны аэродрома в небо поднимается серый дым. У оккупантов после прилета наблюдается паника. Сразу после серии взрывов в Мелитополе начало происходить активное движение тяжелой военной техники врага. По городу сейчас опасно передвигаться, жителей призвали быть крайне осторожными.

Дым на месте прилета

Стоит отметить, что ВСУ продолжают оказывать давление на противника на юге Украины. На Мелитопольском направлении ВСУ имели частичный успех в районе Вербового и Новопрокоповки (Запорожская область).

Как сообщал "Телеграф", 16 сентября ВСУ нанесли удар по расположению вражеской техники в окрестностях Токмака (Запорожская область). Это уменьшило ее количество на оккупированных территориях.