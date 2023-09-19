"Вопрос о террористах в зале — в ООН": Зеленский отреагировал на участие лаврова в Совбезе

Совет Безопасности ООН проведет открытые дебаты

Президент Украины Владимир Зеленский, уже прибывший в США, прокомментировал запланированное присутствие министра иностранных дел россии сергея лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. В частности, политик подчеркнул, что Организация Объединенных Наций сама определяет формат своих мероприятий.

"Не мы выбирали этот формат, но если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, то это вопрос к ним", — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.

На прямой вопрос, собирается ли он оставаться в зале в случае выступления главы мид рф лаврова, украинский президент не ответил.

Напомним, 20 сентября Совет Безопасности ООН проведет открытые дебаты по Украине. В них примут участие руководители делегаций, которые будут находиться в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

После приезда в Нью-Йорк Президент Украины в первую очередь навестил раненых украинских бойцов, которые проходят реабилитацию в Университетской больнице Статен-Айленда.

"В Вашингтоне запланированы переговоры с Президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", — сообщил украинский президент.

Ранее "Телеграф" писал, о чем будут говорить на Генассамблее ООН без Путина и Си.