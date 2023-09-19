В Белом доме рассказали, о чем Зеленский будет говорить с Байденом

Байден с нетерпением ждет встречи с главой нашей страны

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в США, где примет участие в ряде заседаний на полях ООН. Также он встретится с президентом Соединенных штатов Джо Байденом, глава Белого Дома хочет лично услышать от Зеленского о ситуации в Украине, в частности, о прогрессе в контрнаступлении ВСУ.

Об этом рассказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в Нью-Йорке, пишет "Укринформ". Он отметил, что Байден с нетерпением ждет встречи с Зеленским в Белом доме.

"Президент с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогресс, которого они достигают — своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", — отметил Кирби.

У Байдена есть и еще одна цель. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома добавил, что глава США хочет заверить Зеленского, что когда США говорят, что будут оставаться с Украиной пока это будет необходимо, украинцы должны быть уверены, что поддержка будет продолжаться.

Кирби подчеркнул, что встреча в Белом доме будет происходить в "критически важное время". Она состоится на фоне успехов ВСУ в контрнаступлении, когда россия, в свою очередь, обращается к другим странам-изгоям, таким как КНДР, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины, в частности в формате "Рамштайн". Он также подтвердил, что президент Украины планирует посетить Конгресс США.

"Для членов Конгресса важно услышать непосредственно от президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", — акцентировал представитель Белого дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ожидать от нового заседания ООН. Мы писали, кто из мировых лидеров его посетит и что помимо Украины там будут обсуждать.