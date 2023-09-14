Могут не пытаться? В Белом доме ответили на планы республиканцев по импичменту Байдена

Доказать вину американского лидера пытаются больше полугода

Палата представителей Конгресса США заявила о планах начать расследование в отношении возможного импичмента президента США Джо Байдена. В Белом доме ответили, что усилия республиканцев в этом направлении будут безуспешными.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, у инициаторов расследования нет никаких улик против главы государства, пишет Reuters. Она подчеркнула, что республиканцы расследовали не деятельность Байдена, а бизнес его сына Хантера.

В то же время республиканцы все еще надеются доказать, что президент получал выгоду от деловых соглашений своего сына.

"Это политический трюк. Это политическое преследование президента, а не правда", — сообщили у Байдена.

О начале расследования против Байдена недавно заявил спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти. По его словам, расследование сосредоточат на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции".

Маккарти говорил, что у его команды есть "проверенные" обвинения в отношении Байдена.

Интересно, что республиканцы начали расследование в отношении президента после того, как получили большинство в Палате представителей в январе. Пока доказать его какую-либо вину и них не получалось.

Что касается сына Байдена, то он находится под федеральным расследованием. Его подозревают в вероятных налоговых преступлениях, связанных с его зарубежными бизнес-интересами.

Ранее "Телеграф" писал о том, как Байден описал итоги саммита G-20.