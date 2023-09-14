Рус

Можуть не намагатися? У Білому домі відповіли на плани республіканців щодо імпічменту Байдена

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Опоненти намагаються достроково завершити повноваження Джо Байдена Новина оновлена 14 вересня 2023, 07:34
Опоненти намагаються достроково завершити повноваження Джо Байдена. Фото Відкриті джерела

Довести провину американського лідера намагаються понад півроку

Палата представників Конгресу США заявила про плани розпочати розслідування щодо можливого імпічменту президента США Джо Байдена. У Білому домі відповіли, що зусилля республіканців у цьому напрямі будуть безуспішними.

Як заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, ініціатори розслідування не мають жодних доказів проти глави держави, пише Reuters. Вона наголосила, що республіканці розслідували не діяльність Байдена, а бізнес його сина Хантера.

Водночас республіканці все ще сподіваються довести, що президент отримував зиск від ділових угод свого сина.

"Це політичний трюк. Це політичне переслідування президента, а не правда", — повідомили у Байдена.

Про початок розслідування проти Байдена нещодавно заявив речник Палати представників, республіканець Кевін Маккарті. За його словами, розслідування зосередять на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції".

Маккарті говорив, що його команда має "перевірені" звинувачення щодо Байдена.

Цікаво, що республіканці розпочали розслідування щодо президента після того, як отримали більшість у Палаті представників у січні. Поки що довести його якусь провину і них не виходило.

Що ж до сина Байдена, він перебуває під федеральним розслідуванням. Його підозрюють у ймовірних податкових злочинах, пов’язаних із його закордонними бізнес-інтересами.

Раніше Телеграф писав про те, як Байден описав підсумки саміту G-20.

Теги:
#США #Імпічмент #Джо Байден