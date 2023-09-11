Учасники саміту зійшлися на думці щодо України: Байден підбив підсумки G-20

Американський лідер підкреслив, що війна має завершитися

Усі учасники саміту "Великої двадцятки" в Індії зійшлися на думці, що в Україні має бути встановлений справедливий мир. Про це за підсумками G20 заявив президент США Джо Байден.

Його слова наводить прес-служба Білого дому. Байден зазначив, що незаконна війна росії в Україні була однією з тем для обговорення під час саміту.

"У залі була достатня згода від учасників щодо необхідності справедливого, справедливого та тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН та поважає суверенітет та територіальну цілісність держави", — зазначив американський лідер.

Також у Байдена запитали про те, чому росію не назвали агресором у підсумковій декларації країн G20, яку було прийнято 9 вересня. Журналіст уточнив, чи вважає американський президент, що це питання є провокаційним у відносинах із Глобальним Півднем. На це Байден відповів: "Це не проблема, яка вбиває клин у відносини з Глобальним Півднем. Це питання клину з росією, яка була присутня на саміті, і з Китаєм".

Раніше Телеграф писав про те, як Міністерство закордонних справ відреагувало на підсумкову резолюцію саміту в Індії.