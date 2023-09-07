Битва за Україну в комюніке та відмова Сі приїхати: головне перед самітом G20

Відмова Сі Цзіньпіна приїхати стала несподіванкою

В індійському Нью-Делі цими вихідними, 9-10 вересня, пройде саміт країн G20, куди з'їдуться майже всі лідери найбагатших і наймогутніших країн світу. Майже всі — бо лідер Китаю Сі Цзіньпін цю зустріч пропустить, чим вже викликав розчарування американського президента Джо Байдена. Президент росії володимир путін також не з’явиться, проте його не було і минулого року. Тема України вже "посварила" учасників саміту ще до його початку — учасники мали різну позицію щодо спільного комюніке. Розповідаємо, чого очікувати від саміту:

Що таке G20 та чому важливий цей клуб

До G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Південна Корея, Мексика, росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Туреччина, Велика Британія, США та Євросоюз.

Клуб був заснований у 1999 році після азійської фінансової кризи для спільного розв'язання питань, пов’язаних зі світовою економікою. Тоді з'явилося розуміння того, що такі кризи більше не можуть бути стримані в межах національних кордонів і вимагають кращої міжнародної економічної співпраці. Зараз на блок припадає 80% світового ВВП та 75% міжнародної торгівлі.

Теми саміту

Тема G20 Індії звучить як "Світ — це одна родина" і походить від санскритської фрази "Vasudhaiva Kutumbakam". Цього року двадцятка зосередиться на темах сталого розвитку, більш рівномірного розподілу економічного зростання між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Індія сподівалася досягти консенсусу з низки питань, починаючи від нормативно-правової бази для криптовалют і закінчуючи вирішенням боргових проблем.

Індія намагається використати головування у двадцятці як шанс продемонструвати свої впливовість та лідерство, можливість служити мостом між Глобальним Півднем і Заходом, врівноважити геополітичну напруженість, пише Time. А її прем'єр, Нарендра Моді, планує ще й підзаробити кармічної популярності перед майбутніми виборами. Навіть у запрошеннях на вечерю для делегатів Індію найменували "Бхаратом", що є спробою зробити акцент на минулій величі (назва "Бхарат" є давньою і згадується ще у стародавньому тексті на санскриті, написаного приблизно в 1500 р. до н.е. про міфічних засновників країни, назва "Індія" була придумана в колоніальну еру).

Також Індія запропонувала зробити Африканський союз постійним членом G-20, мовляв, це допоможе надати голос Глобальному півдню і їхню думку важливо почути на міжнародних форумах.

Україна

Ключовим випробуванням знову є спільне комюніке. Раніше саміт міністрів фінансів G20 запропонував параграфи, в яких говорилося, що "конфлікт" (деякі країна відмовляються вживати слово "війна") в Україні спричиняє "величезні людські страждання" та "посилює існуючу вразливість у світовій економіці", Китай і рф заблокували їх.

Франція публічно відмовлялася підписати спільну заяву, яка б не засуджувала вторгнення росії в Україну. А CNN повідомляло, що запропонований індійським проектом підсумкової декларації країн "Групи двадцяти" (G20) в Україні "недостатній для G7 та Європейського Союзу".

Нарешті сьогодні представники Китаю на переговорах щодо заключного комюніке саміту G20 змінили свою нейтральну позицію щодо війни на більш проукраїнську, передає Bloomberg з повідомленням на анонімного високопоставленого французького чиновника.

"Нейтральна позиція Китаю в минулому була вигідна москві. Проте Пекін зайняв більш м’яку позицію до України порівняно з минулим роком", — заявив чиновник.

Всі країни G-20 домовилися про спільну мову щодо війни в Україні.

Водночас міністр закордонних справ рф сергій лавров попередив, що на зустрічі в Нью-Делі не буде жодної загальної декларації, якщо позиція росії не буде відображена.

Хто приїде, а хто — ні

Несподіванкою стала новина про відсутність лідера Китаю Сі Цзіньпіна, китайську делегацію замість цього очолить прем'єр-міністр країни Лі Цян. Time пише, що рішення, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, адже всередині країні криза на ринку нерухомості, а рівень безробіття серед молоді зріс до рекордного рівня. Водночас це також може бути просто питанням дипломатичної стратегії. Деякі аналітики витлумачили рішення Сі не брати участь у саміті як один доказ того, той надає перевагу форумам, де Пекін відіграє домінуючу роль.

Між Китаєм та Індією також могла настати криза відносин через зв’язки останньої зі США та територіальний конфлікт з Пекіном. Відносини між Китаєм та Індією загострилися через їхній спірний кордон та актуалізувалися минулого тижня. Три роки тому напруженість призвела до сутички в Гімалайському регіоні, у результаті якої загинули 20 індійських і четверо китайських солдатів. Воно перетворилося на тривале протистояння в гірській місцевості. Ну а тиждень тому китайський уряд оприлюднив нову карту, на якій зображено північно-східний штат Індії Аруначал-Прадеш і спірний регіон Аксай Чін, що знаходиться під юрисдикцією Китаю. Протест Нью-Делі проти карти Пекін зустрів з байдужістю і закликав зберігати спокій. Також зросли суперечності через торгівлю та зростання стратегічних зв'язків Індії з головним конкурентом Китаю, США.

Відсутність Сі на саміті розчарувала і президента США Джо Байдена, оскільки це був шанс вперше поговорити віч-на-віч з часу минулорічного саміту на Балі. Байден заявив, що він "розчарований" рішенням Сі, але пообіцяв, що з часом "побачиться" зі своїм китайським колегою. Така зустріч могла б допомогти "розморозити відносини між двома супердержавами та запобігти подальшій ескалації. У спробі покращити стосунки низка високопосадовців США відвідали Китай в останні місяці. Серед них держсекретар Ентоні Блінкен, міністр фінансів Джанет Єллен і спецпосланник Джон Керрі.

Не приїде й президент рф володимир путін, хоча щодо цієї відсутності особливих висловлень жалю не було і пропуск називають очікуваним. Замість нього традиційно віддуватиметься сергій лавров. кремль назвав "насичений графік" путіна причиною цьогорічної відсутності, але той вже з початку вторгнення в Україну ще нікуди не виїжджав. Востаннє він пропустив поїздку в ПАР на саміт БРІКС через ордер на арешт від суду в Гаазі, що змушував владу ПАР затримати російського президента.

Цього року Індія запросила дев’ять країн — Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерію, Оман, Сінгапур, Іспанію та Об’єднані Арабські Емірати — приєднатися до G20 як гостей.

"Телеграф" також розповідав, яку резолюцію ухвалили країни G20 минулого року в Індонезії, і чому її довелося підтримати навіть росії.