Битва за Украину в коммюнике и отказ Си приехать: главное перед саммитом G20

Отказ Си Цзиньпина приехать стал неожиданностью

В индийском Нью-Дели в эти выходные, 9-10 сентября, пройдет саммит стран G20, куда съедутся почти все лидеры самых богатых и могущественных стран мира. Почти все, потому что лидер Китая Си Цзиньпин эту встречу пропустит, чем уже вызвал разочарование американского президента Джо Байдена. Президент россии владимир путин также не появится, однако его не было и в прошлом году. Тема Украины уже "рассорила" участников саммита еще до его начала — участники имели разную позицию по поводу совместного коммюнике. Рассказываем, чего ждать от саммита:

Что такое G20 и почему важен этот клуб

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и Евросоюз.

Клуб был основан в 1999 году после азиатского финансового кризиса для совместного решения вопросов, связанных с мировой экономикой. Тогда появилось понимание того, что такие кризисы больше не могут быть сдержаны в пределах национальных границ и требуют лучшего международного экономического сотрудничества. В настоящее время на блок приходится 80% мирового ВВП и 75% международной торговли.

Темы саммита

Тема G20 Индии звучит как "Мир – это одна семья" и происходит от санскритской фразы "Vasudhaiva Kutumbakam". В этом году двадцатка сосредоточится на темах устойчивого развития, более равномерного распределения экономического роста между развитыми и развивающимися странами. Индия надеялась добиться консенсуса по ряду вопросов, начиная от нормативно-правовой базы для криптовалют и заканчивая решением долговых проблем.

Индия пытается использовать председательство в двадцатке как шанс продемонстрировать свою влиятельность и лидерство, возможность служить мостом между Глобальным Югом и Западом, уравновесить геополитическую напряженность, пишет Time. А ее премьер, Нарендра Моди, планирует еще и подзаработать кармическую популярность перед предстоящими выборами. Даже в приглашениях на ужин для делегатов Индию наименовали "Бхаратом", что является попыткой сделать акцент на былом величии (название "Бхарат" является древним и упоминается еще в древнем тексте на санскрите, написанном примерно в 1500 г. до н.э. о мифических основателей страны, название "Индия" было придумано в колониальную эру).

Также Индия предложила сделать Африканский союз постоянным членом G-20, мол, это поможет придать голос Глобальному югу и их мнение важно услышать на международных форумах.

Украина

Ключевым испытанием снова является совместное коммюнике. Ранее саммит министров финансов G20 предложил параграфы, в которых говорилось, что "конфликт" (некоторые страна отказываются употреблять слово "война") в Украине вызывает "огромные человеческие страдания" и "усиливает существующую уязвимость в мировой экономике", Китай и рф заблокировали их.

Франция публично отказывалась подписать совместное заявление, которое бы не осуждала вторжение россии в Украину. А CNN сообщало, что предложенный индийским проектом итоговой декларации стран "Группы двадцати" (G20) в Украине "недостаточен для G7 и Европейского Союза".

Наконец, сегодня представители Китая на переговорах по заключительному коммюнике саммита G20 изменили свою нейтральную позицию по войне на более проукраинскую, передает Bloomberg с сообщением на анонимного высокопоставленного французского чиновника.

"Нейтральная позиция Китая в прошлом была выгодна москве. Однако Пекин занял более мягкую позицию по отношению к Украине по сравнению с прошлым годом", — заявил чиновник.

Все страны G-20 договорились об общем языке войны в Украине.

В то же время министр иностранных дел россии сергей лавров предупредил, что на встрече в Нью-Дели не будет никакой общей декларации, если позиция рф не будет отражена.

Кто приедет, а кто нет

Неожиданностью стала новость об отсутствии лидера Китая Си Цзиньпина, китайскую делегацию вместо этого возглавит премьер-министр страны Ли Цян. Time пишет, что решение, вероятно, связано с рядом факторов, ведь внутри страны кризис на рынке недвижимости, а уровень безработицы среди молодежи вырос до рекордного уровня. В то же время, это также может быть просто вопросом дипломатической стратегии. Некоторые аналитики истолковали решение Си не участвовать в саммите как одно доказательство того, тот предпочитает форумы, где Пекин играет доминирующую роль.

Между Китаем и Индией также мог наступить кризис отношений из-за связей последней с США и территориального конфликта с Пекином. Отношения между Китаем и Индией обострились из-за их спорной границы и актуализировались на прошлой неделе. Три года назад напряженность привела к стычке в Гималайском регионе, в результате которой погибли 20 индийских и четверо китайских солдат. Оно превратилось в длительное противостояние в горной местности. Ну а неделю назад китайское правительство обнародовало новую карту, на которой изображен северо-восточный штат Индии Аруначал-Прадеш и спорный регион Аксай Чин, находящийся под юрисдикцией Китая. Протест Нью-Дели против карты Пекин встретил с безразличием и призвал сохранять спокойствие. Также возросли противоречия из-за торговли и роста стратегических связей Индии с главным конкурентом Китая, США.

Отсутствие Си на саммите разочаровало и президента США Джо Байдена, поскольку это был шанс впервые поговорить с глазу на глаз со времени прошлогоднего саммита на Бали. Байден заявил, что он "разочарован" решением Си, но пообещал, что со временем "увидится" со своим китайским коллегой. Такая встреча могла бы помочь "разморозить отношения между двумя супердержавами и предотвратить дальнейшую эскалацию. В попытке улучшить отношения ряд высокопоставленных чиновников США посетили Китай в последние месяцы. Среди них госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен и спецпосланник Джон Керри.

Не приедет и президент россии владимир путин, хотя насчет этого отсутствия особых высказываний сожаления не было и пропуск называют ожидаемым. Вместо него будет традиционно отдуваться сергей лавров. кремль назвал "насыщенный график" путина причиной отсутствия этого года, но тот уже с начала вторжения в Украину еще никуда не уезжал. В последний раз он пропустил поездку в ЮАР на саммит БРИКС из-за ордера на арест от суда в Гааге, который заставлял власти ЮАР задержать российского президента.

В этом году Индия пригласила девять стран — Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерию, Оман, Сингапур, Испанию и Объединенные Арабские Эмираты — присоединиться к G20 в качестве гостей.

Телеграф также рассказывал, какую резолюцию приняли страны G20 в прошлом году в Индонезии, и почему ее пришлось поддержать даже россии.