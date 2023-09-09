Несподівана згода щодо комюніке і спроби Ердогана "порішати" за зерно: Перший день саміту G20

Розповідаємо головне про те, що відбувається в Нью-Делі

В індійському Нью-Делі сьогодні почався перший день саміту G20, який триває 9-10 вересня. У саміті беруть участь президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та інші лідери країн. Лідера Китаю Сі Цзіньпіна на президента володимира путіна немає.

У перший день сторони на загальний подив домовилися щодо формулювань про Україну у підсумковому комюніке, хоча до G20 входять ще росія та Китай, які блокували комюніке. "Телеграф" розповідає, що треба знати про цей саміт:

Що відбувається у перший день

На переговорах G-20 у Делі було багато дій і прогресу, передає Bloomberg. Зокрема, турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган закликав кількох лідерів G-20 задовольнити деякі вимоги Росії щодо відновлення угоди, яка дозволяє поставки українського зерна, повідомляють джерела видання. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва попросив багаті країни виділяти країнам, що розвиваються, 100 мільярдів доларів на рік на боротьбу зі зміною клімату

Джо Байден зустрівся з лідерами Бразилії, Індії та Південної Африки – БРІКС, за винятком росії та Китаю – щоб обговорити зусилля США щодо забезпечення додаткового фінансування для країн із низьким і середнім рівнем доходу. США також планують укласти інфраструктурну угоду з Індією, країнами Близького Сходу та ЄС, щоб з’єднати їх залізничними та морськими шляхами. Це конкурує з ініціативою "Один пояс, один шлях", яку очолює президент Китаю Сі Цзіньпін, який пропустив зустріч.

G-20 також погодилася дозволити Африканському союзу приєднатися як члену до G20, дозволивши групі з 55 членів отримати той самий статус, що й ЄС.

Суперечки щодо підсумкового комюніке

Індія заявляє про досягнення консенсусу щодо спільної декларації G20, адже були сумніви, що її взагалі приймуть через розбіжності в групі щодо війни в Україні. Сьогодні індійський прем'єр Нарендра Моді заявив про консенсус, але не повідомив жодних подробиць і не опублікував заяву:

"Завдяки складній роботі всіх команд ми отримали консенсус щодо декларації саміту лідерів G20. Оголошую про погодження декларації", — сказав Моді та додав, що це свідчить про те, що учасниці змогли знайти компромісні формулювання у блоках, що стосуються війни рф проти України.

Попередній проєкт декларації, який цитували BBC, показував, що параграф про Україну залишився порожнім. Адже держави Заходу виступають за більш рішуче засудження росії, тоді як країни Глобального півдня хочуть більшого фокуса на економічних питаннях.

Раптове оголошення здивувало усіх. Швидше за все, формулювання загалом схожі на ті, що були узгоджені на саміті 2022 року в Індонезії, пише Reuters. У декларації відзначаються "різні погляди та оцінки" війни росії проти України, але підкреслюється, що всі держави повинні діяти таким чином, "що відповідає цілям і принципам статуту ООН у повному обсязі".

За даними агенції, зазначається, що усі держави повинні утримуватися від погроз силою або її застосування з метою захоплення територій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави. У декларації також зазначено, що G20 не є платформою для розв'язання геополітичних питань і питань безпеки. Однак він закликав до "своєчасного та ефективного" виконання, щоб забезпечити "негайні та безперешкодні" поставки зерна, продовольства та добрив з України та росії.

Чому не приїхав Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустив саміт G20, це сталося на тлі погіршення відносин між Китаєм та Індією. Серед іншого, дві країни стикаються одна з одною вздовж свого спірного кордону в Гімалайському регіоні. Також припускають, що це могла бути спроба показати Індії, відмова з'являтися на заході, де Китай не буде домінувати сам, або ж труднощі всередині країни та криза.

Чому на вивісках саміту Індію писали як "Бхарат"

На столі перед Нарендрою Моді стояла табличка із написом "Бхарат" замість "Індії", що входить до останньої тенденції щодо спроб перейменувати країну, залишивши собі більш давню назву із санскриту замість тої, яка набула популярності у колоніальні часи. 18 вересня це питання може розглянути індійський парламент. Термін "Бхарат" зустрічається і в конституції, і в міжнародних документах. А слово "Індія" використовується в офіційному спілкуванні англійською мовою, "Бхарат" називають країну на хінді.

У перекладі з санскриту слово перекладається приблизно як "земля, яка вирощує і постачає". Крім того, в індуїстській міфології ім'я Бхарата носив цар, якому підкорилися всі землі. В індійському парламенті вже висить карта Великого Бхарату, що включає частини Афганістану, весь Пакистан, Непал, Бангладеш, Шрі-Ланку та М'янму. Тому сусіди Індії вже висловили офіційний протест.

"Телеграф" також розповідав, яку резолюцію ухвалили країни G20 минулого року в Індонезії, і чому її довелося підтримати навіть росії.