Саміт БРІКС: як Китай "опускатиме" росію і чого чекати Україні

Пекін намагається створити з об’єднання аналог G7 чи G20

У південноафриканському Йоганнесбурзі 22 серпня стартував саміт країн БРІКС . Чотири країни, що входять до цієї організації (Бразилія, Індія, Китай та ПАР), представлені главами держав, п’ята ж – росія – міністром закордонних справ сергієм лавровим.

Російський диктатор путін їхати на саміт побоявся , оскільки перебуває у міжнародному розшуку – ордер на його арешт ще у березні видав Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі. Експерти поділилися з "Телеграфом" очікуваннями від саміту БРІКС, у тому числі в ракурсі російсько-української війни.

Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса розмірковує так:

"Думаю, саміт БРІКС пройде без особливих сенсацій. Китай намагається створити з цього об’єднання щось на кшталт незахідного майданчика, своєрідний аналог G7 або G20. росія ж хоче, щоб країни БРІКС підтримали її позицію щодо війни в Україні. Але цього не буде".

Позиція росії сьогодні маргіналізується Китаєм, пояснює експерт. Пекін, за його словами, бачить БРІКС як глобальний проєкт. Не військовий. Не спрямований проти України. І, швидше за все, домінуватиме саме китайська повістка, прогнозує Ілія Куса.

На думку голови правління Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка, важко очікувати на позитивні для України результати від саміту країн, з якими ми практично не працюємо.

"Україна та наші партнери – країни коаліції "Рамштайн" — практично всі інші регіони віддали на відкуп Китаю та росії. Йдеться про Африку, Латинську Америку, Азію. Незрозуміло, чому щодо держав, розташованих там, Україна і наші партнери досі проводять реактивну політику (тобто екстрено реагують на конфліктні ситуації, що виникають. — Ред.). Тоді як ми маємо бути активними. Представляти нашу війну з росіянами як війну (з боку України) антиколоніальну, антиімперську", – зазначає експерт.

Він нагадує, що ще 1960 року ООН прийняла декларацію про надання незалежності колоніальним країнам та їхнім територіям. І пояснення тим, хто здобув незалежність після Другої світової війни, що Україна бореться за таку саму незалежність, було б правильною постановкою питання. І сприяло б приверненню на наш бік т. зв. третіх країн, упевнений Павло Жовніренко.

"Щобільше, говорити треба не тільки про звільнення України, частин Молдови та Грузії, які знаходяться під контролем росії, а й — про звільнення величезної кількості колоніальних народів, які зараз входять до складу російської імперії. Калмиків, черкесів, чеченців, тувинців тощо. Близько сотні народів, які окуповані. І яких поки що не торкнулася згадана мною декларація ООН", – наголошує експерт.

А поки, на жаль, констатує він, країни третього світу, Глобального Півдня, БРІКС та йому подібні з подачі Китаю та росії розглядають війну рф проти України як "спеціальну військову операцію" або зіткнення між США (які підтримують Україну) і росією (у союзництві з Китаєм).

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко впевнений, що БРІКС – це не так економічний, як політичний захід.

"Навряд чи там варто очікувати якихось цікавих рішень. Це швидше — тусовка. Але тусовка, яку рф намагається використати проти України. Що ми вже бачимо по путінських закидах у ракурсі "російське зерно легко може замінити українське". Упевнений, що офіційно та закулісно пролунає низка заяв не економічних, а політичних.Той же лавров буде з кожної праски говорити про мир і скаржитися, що Україна не хоче йти на переговори, забуваючи згадати, що росія пропонує нам не переговори, а капітуляцію, угоду зі втратою наших територій", — наголошує експерт.

При цьому, на думку Олександра Охріменка, БРІКС – структура мертва, яка в економічному плані досі нічого істотного не вчинила.