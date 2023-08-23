Саммит БРИКС: как Китай будет "опускать" россию и чего ждать Украине

Пекин пытается создать из объединения аналог G7 или G20

В южноафриканском Йоханнесбурге 22 августа стартовал саммит стран БРИКС . Четыре страны, входящие в эту организацию (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), представлены главами государств, пятая же – россия – министром иностранных дел сергеем лавровым.

Российский диктатор путин ехать на саммит побоялся , поскольку находится в международном розыске – ордер на его арест еще в марте выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от саммита БРИКС, в том числе в ракурсе российско-украинской войны.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

"Думаю, саммит БРИКС пройдет без особых сенсаций. Китай пытается создать из этого объединения нечто вроде незападной площадки, своеобразный аналог G7 или G20. россия же хочет, чтобы страны БРИКС поддержали ее позицию по войне в Украине. Но этого не будет".

Позиция рф сейчас маргинализуется Китаем, поясняет эксперт. Пекин, по его словам, видит БРИКС как глобальный проект. Не военный. Не направленный против Украины. И, скорее всего, доминировать будет именно китайская повестка, прогнозирует Илия Куса.

По мнению председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, трудно ожидать положительных для Украины результатов от саммита стран, с которыми мы практически не работаем.

"Украина и наши партнеры – страны коалиции "Рамштайн" — практически все остальные регионы отдали на откуп Китаю и россии. Речь об Африке, Латинской Америке, Азии. Непонятно, почему в отношении государств, расположенных там, Украина и наши партнеры до сих пор проводят реактивную политику (т. е. экстренно реагируют на возникающие конфликтные ситуации. — Ред.). Тогда как мы должны быть активны. Представлять нашу войну с россиянами как войну (со стороны Украину) антиколониальную, антиимперскую", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что еще в 1960 году ООН приняла декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и их территориям. И пояснение тем, кто получил независимость после Второй мировой войны, что Украина борется за такую же независимость, было бы правильной постановкой вопроса. И способствовало бы привлечению на нашу сторону т. н. третьих стран, уверен Павел Жовниренко.

"Более того – говорить надо не только об освобождении Украины, частей Молдовы и Грузии, которые находятся под контролем рф, но и – об освобождении огромного количества колониальных народов, которые сейчас входят в состав российской империи. Калмыков, черкесов, чеченцев, тувинцев и так далее. Около сотни народов, которые оккупированы. И которых пока не коснулась упомянутая мной декларация ООН", – акцентирует эксперт.

А пока, увы, констатирует он, страны третьего мира, Глобального Юга, БРИКС иже с ним с подачи Китая и россии рассматривают войну рф против Украины как "специальную военную операцию" или столкновение между США (которые поддерживают Украину) и россией (в союзничестве с Китаем).

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что БРИКС – это не столько экономическое, сколько политическое мероприятие.

"Вряд ли там стоит ожидать каких-то интересных решений. Это скорее – тусовка. Но тусовка, которую рф пытается использовать против Украины. Что мы уже видим по путинским забросам в ракурсе "российское зерно легко может заменить украинское". Уверен, что официально и закулисно прозвучит ряд заявлений не экономических, а политических. Тот же лавров будет из каждого утюга говорить о мире и жаловаться, что Украина не хочет идти на переговоры. Традиционно забывая упомянуть, что россия предлагает нам не переговоры, а капитуляцию, соглашение с потерей наших территорий", – подчеркивает эксперт.

При этом, по мнению Александра Охрименко, БРИКС – структура мертвая, в экономическом плане до сих пор ничего существенного не совершившая.