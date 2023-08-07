Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук объяснил "Телеграфу" причину демаршей бывших колоний Парижа.

Ситуация в Нигере, где военные в конце июля захватили власть, сместив демократически избранного прозападного президента Мохаммеда Базума, демонстрирует печальную картину. Особенно для Франция, которая в Африке держала Иностранный легион и даже в постколониальные времена сохранила огромное влияние на этот континент. Сейчас же она катастрофически быстрыми темпами сдает позиции, совершенно ослабев в стратегическом, дипломатическом, политическом и военном плане.

Напомню, что еще в феврале 2021 года французов выгнали из Мали. Потом — из Гвинеи-Бисау. Фактически выдавили из Республики Чад, ряда других африканских стран. Кто выгнал? россия! Потому что увидела слабость Макрона и всей парижской верхушки. А на слабость россияне всегда отвечают наглостью. И они начали выбивать французов отовсюду, откуда только получится.

Во времена СССР одна из ставок делалась на Латинскую Америку. Но она далеко. Да и есть там такие страны, которые сами могут москве нос утереть. И рф сосредоточилась на увеличении своего влияния в Африке. Тем более, что никто ей там особого сопротивления не оказывает. Да, там свою сферу интересов застолбил Китай. Но россия на его поле особо не заходит.

А интересов — много.

Во-первых, в ООН действует правило "одна страна — один голос". И рф важно перетянуть африканские голоса на свою сторону.

Во-вторых, провоцирование любых кризисов (а в этом россия — мастер) в Африке (особенно Южной и Центральной) приводит к миграционным кризисам, которые обрушиваются на Европу. Как это работает — Кремль отлично протестировал на сирийском сценарии. Использование гибридных методов войны против демократического мира — во всей красе.

В-третьих, в Африке можно заработать огромные деньги. Не даром так рвались и рвутся туда вагнеровцы. Предоставляя услуги по охране, другие наемнические услуги, проворачивая операция с оружием, можно получить доступ к угольным и урановым шахтам, к добыче драгметаллов. Так было, к примеру, с Центральноафриканской Республикой, которая, тоже довольно долго являлась "вотчиной" Франции. Вагнеровцы протоптали эту дорожу. И теперь сметают (сами или руками подкупленной местной военщины) одно демократическое руководство за другим.

А французы, которые пытались показать, что они крупные геополитические игроки, по сути, проявили себя в ситуации с потерей влияния в Африке как импотенты. Безропотно отползая из одной страны за другой. Сыграла свою роль и беззубая политика Франции касательно российско-украинской войны — с попыткой умиротворить агрессора за счет украинских территорий. И рф перестала стесняться. В той же Африке.

Я не удивлюсь, если россияне попрут французов еще и с Кот-д'Ивуара, где расположена официальная база Иностранного легиона — военной гордости Франции.

В Сенегале уже намекают — а не пошли бы вы, товарищи французы, отсюда. А Сенегал — это не только символ бывшего колониального могущества Франции, но и колоссальные порты, крайне важные для функционирования военно-морского флота и торговли.

Сейчас в Нигере французы потеряли не только влияние, но и урановые руды, необходимые для атомных электростанций, а также для атомных подлодок. Уверен, что в Австралии сейчас радуются, что осенью 2021-го расторгли контракт с Францией на поставку субмарин, заключив новый — со США.