Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", боєць ЗСУ Михайло Макарук пояснив "Телеграфу" причину демаршів колишніх колоній Парижа.

Ситуація в Нігері, де військові наприкінці липня захопили владу, змістивши демократично обраного прозахідного президента Мохаммеда Базума, демонструє сумну картину. Особливо для Франція, яка в Африці тримала Іноземний легіон і навіть у постколоніальні часи зберегла величезний вплив на цей континент. Зараз вона катастрофічно швидкими темпами здає позиції, зовсім послабшавши в стратегічному, дипломатичному, політичному та військовому плані.

Нагадаю, що ще у лютому 2021 року французів вигнали з Малі. Потім — із Гвінеї-Бісау. Фактично витиснули з Республіки Чад, низки інших африканських країн. Хто вигнав? росія! Тому що побачила слабкість Макрона і всієї паризької верхівки. А на слабкість росіяни завжди відповідають нахабством. І вони почали вибивати французів звідусіль, звідки тільки вийде.

За часів СРСР одна зі ставок робилася на Латинську Америку. Але ж вона далеко. Та й є там такі країни, які самі можуть Москві носа втерти. І росія зосередилася на збільшенні свого впливу в Африці. Тим більше, що ніхто їй там особливого спротиву не чинить. Так, там свою сферу інтересів застовпив Китай. Але росія на його поле особливо не заходить.

А інтересів багато.

По-перше, в ООН діє правило "одна країна — один голос". І росії важливо перетягнути африканські голоси на свій бік.

По-друге, провокування будь-яких криз (а в цьому росія — майстер) в Африці (особливо Південній та Центральній) призводить до міграційних криз, що обрушуються на Європу. Як це працює — Кремль чудово протестував на сирійському сценарії. Використання гібридних методів війни проти демократичного світу — у всій красі.

По-третє, в Африці можна заробити величезні гроші. Недарма так рвалися і рвуться туди вагнерівці. Надаючи послуги з охорони, інші найманські послуги, провертаючи операцію зі зброєю, можна отримати доступ до вугільних та уранових шахт, до видобутку дорогоцінних металів. Так було, наприклад, з Центральноафриканською Республікою, яка теж досить довго була "вотчиною" Франції. Вагнерівці протоптали цю дорогу. І тепер змітають (самі чи руками підкупленої місцевої воєнщини) одне демократичне керівництво за іншим.

А французи, які намагалися показати, що вони великі геополітичні гравці, по суті? проявили себе в ситуації зі втратою впливу в Африці як імпотенти. Покірно відповзаючи з однієї країни за іншою. Зіграла свою роль і беззуба політика Франції щодо російсько-української війни — зі спробою вгамувати агресора за рахунок українських територій. І росія перестала соромитися. У тій же Африці.

Я не здивуюсь, якщо росіяни попруть французів ще й з Кот-д’Івуару, де розташована офіційна база Іноземного легіону — військової гордості Франції.

У Сенегалі вже натякають — а чи не пішли б ви, товариші французи, звідси. А Сенегал — це не лише символ колишньої колоніальної могутності Франції, а й колосальні порти, украй важливі для функціонування військово-морського флоту та торгівлі.

Нині у Нігері французи втратили як вплив, а й уранові руди, необхідні атомних електростанцій, і навіть для атомних підводних човнів. Впевнений, що в Австралії зараз радіють, що восени 2021-го розірвали контракт із Францією на постачання субмарин, уклавши новий зі США.