Саммит продлится с 22 по 24 августа

Сегодня в Южной Африке начинается трехдневная встреча лидеров БРИКС — пятерки стран, пытающаяся противостоять влиянию Запада.

В Йоханнесбург уже прибыли лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, а вот владимир путин не приедет из-за ордера на арест от суда в Гааге. россию будет представлять глава мид россии сергей лавров, который уже успел ослепить африканцев своими убийственными танцевальными движениями у трапа самолета.

"Телеграф" рассказывает, чего еще ждать от саммита, кроме танцев:

Блок "друзей путина" может расшириться

Ожидается, что обсуждение добавления новых членов будет занимать важное место в повестке дня. Выступая на пресс-конференции накануне саммита на прошлой неделе, посол Китая в ЮАР посол Чэнь Сяодун сказал, что все больше стран надеются присоединиться к БРИКСу, чтобы "защитить свои законные интересы".

"Перед лицом некоторых стран, обладающих "большой палкой" односторонних санкций, страны БРИКС настаивают на равноправном диалоге и консультациях", – сказал Сяодун.

Китай стремится создать более широкую коалицию стран, чтобы расширить влияние Пекина и укрепить его усилия, чтобы конкурировать с США на мировой арене. Однако Индия, похоже, не в восторге от идеи расширения и стремится к балансу из-за нежелания превращения блока в прокитайский и антизападный. россия стремится привлечь новых членов, чтобы противостоять своей дипломатической изоляции.

Расширение было бы только вторым в истории группы. В настоящее время 22 страны официально выразили заинтересованность в присоединении к блоку, в том числе Аргентина, Мексика, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Нигерия и Бангладеш, сообщили представители Южной Африки.

The Bloomberg пишет, что клуб БРИКС станет более интересным, если к нему присоединится Саудовская Аравия. Ведь страна имеет тесные связи страны с США и роль крупнейшего в мире производителя нефти, это прибавит весу блоку, рассказывает экономист Джим О’Нил. Он говорит, что важен вопрос, что вступление в БРИКС будет означать для ее продажи нефти другим членам блока.

"Во-первых, начнут ли они фактически устанавливать цены на нефть во всех этих местных валютах, а не в долларах", — сказал О’Нил.

Противостояние доллару

Ключевая цель БРИКС – уменьшить зависимость от доллара путем увеличения платежей в валютах стран-членов блока и долгосрочные амбиции ввести общую валюту. Ожидаются дискуссии по воплощению этого долгосрочного проекта. А FT писало, что банк БРИКС, New Development Bank планирует начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах.

Дилма Русефф, бывшая лидер возглавляющей банк Бразилии, сказала, что банк уже выдает кредиты в юанях и выпустит долг в рандах для кредитования в Южной Африке и сделает "то же в Бразилии с реалами".

"Мы попробуем либо провести валютный своп, либо выпустить долг. И тоже в рупиях", — говорит Руссефф.

Несмотря на свое намерение предложить альтернативу финансовому порядку в США, NDB был вынужден приостановить все операции в россии, чтобы избежать санкций и отрезания от международной финансовой системы.

Украина

О нас тоже будут говорить — хотя на повестке дня не был прямо указан вопрос Украины, однако одной из самых популярных тем санкции, к которым страны БРИКС не спешат присоединяться. Накануне лидер Китая Си Цзиньпин уже выделил стремление "выступать против односторонних санкций". Кроме того, Си и его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса уже обсудили Украину, Ближний Восток, развитие инфраструктуры и продовольственную и энергетическую безопасность, сообщает The Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Также Рамафоса написал в Twitter, что сегодня во время встречи обсудил с Си "продолжающийся конфликт между россией и Украиной" и его значительное влияние на экономику стран Африки и других развивающихся стран.

"Мы оба согласились с важностью диалога и переговоров между двумя сторонами. Как Южно-Африканская Республика, мы рады, что президент Си приветствовал миротворческую миссию в Россию и Украину, инициированную африканскими лидерами", — заявил Рамафоса.

российский президент владимир путин выступит на саммите по видеосвязи и сможет использовать это как еще одну возможность представить свой рассказ о вторжении в Украину.

Напомним, ранее мы писали, что неявка путина на саммит БРИКС раскрывает важную деталь по отношению к россии.