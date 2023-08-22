Не тільки танець лаврова. Чого світові та Україні очікувати від саміту друзів путіна БРІКС

Саміт триватиме з 22 по 24 серпня

Сьогодні у Південній Африці розпочинається триденна зустріч лідерів БРІКС — п'ятірки країн, яка намагається протистояти впливу Заходу.

У Йоганнесбурґ вже прибули лідери Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки, а ось володимир путін не приїде через ордер на арешт від суду в Гаазі. росію представлятиме голова мзс росії сергій лавров, який вже встиг засліпити африканців своїми вбивчими танцювальними рухами біля трапу літака.

"Телеграф" розповідає, чого ще очікувати від саміту, крім танців:

Блок "друзів путіна" може розширитися

Очікується, що обговорення щодо додавання нових членів займатиме важливе місце в порядку денному. Виступаючи на пресконференції напередодні саміту минулого тижня, посол Китаю в ПАР посол Чень Сяодун сказав, що все більше країн сподіваються приєднатися до БРІКС, щоб "захистити свої законні інтереси".

"Перед обличчям деяких країн, які володіють "великою палицею" односторонніх санкцій, країни БРІКС наполягають на рівноправному діалозі та консультаціях", – сказав Сяодун.

Китай прагне створити ширшу коаліцію країн, щоб розширити вплив Пекіна та зміцнити його зусилля, щоб конкурувати зі США на світовій арені. Проте Індія, схоже, не в захваті від ідеї розширення та прагне до балансу через небажання перетворення блоку на прокитайський і антизахідний. росія прагне залучити нових членів, щоб протистояти своїй дипломатичній ізоляції.

Розширення було б лише другим в історії групи. Зараз 22 країни офіційно висловили зацікавленість у приєднанні до блоку, серед них Аргентина, Мексика, Іран, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Єгипет, Нігерія та Бангладеш, повідомили представники Південної Африки.

The Bloomberg пише, що клуб БРІКС стане цікавішим, якщо до нього приєднається Саудівська Аравія. Адже країна має тісні зв’язки країни зі США та роль найбільшого у світі виробника нафти, це додасть ваги блокові, розповідає економіст Джим О'Ніл. Він каже, що важливим є питання, що вступ у БРІКС означатиме для її продажу нафти іншим членам блоку.

"По-перше, чи почнуть вони фактично встановлювати ціни на нафту в усіх цих місцевих валютах, а не в доларах", — сказав О’Ніл.

Протистояння долару

Ключова мета БРІКС — зменшити залежність від долара шляхом збільшення платежів у валютах країн-членів блоку і довгострокові амбіції запровадити спільну валюту. Очікуються дискусії щодо втілення цього довгострокового проєкту. А FT писало про те, що банк БРІКС, New Development Bank, планує розпочати кредитування у південноафриканській та бразильській валютах.

Ділма Русефф, колишня лідерка Бразилії, яка очолює банк, сказала, що банк уже видає кредити в юанях і випустить борг у рандах для кредитування в Південній Африці та зробить "те саме в Бразилії з реалами".

"Ми спробуємо або провести валютний своп, або випустити борг. І також у рупіях", — каже Русефф.

Попри свій намір запропонувати альтернативу фінансовому порядку в США, NDB був змушений призупинити всі операції в росії, щоб уникнути санкцій і відрізання від міжнародної фінансової системи.

Україна

Про нас теж говоритимуть — хоча на порядку денному не було прямо вказано питання України, проте однією із найпопулярніших тем є санкції, до яких країни БРІКС не поспішають приєднуватися. Напередодні лідер Китаю Сі Цзіньпін вже виділив прагнення "виступати проти односторонніх санкцій". Окрім того Сі та його південноафриканський колега Сиріл Рамафоса вже обговорили Україну, Близький Схід, розвиток інфраструктури та продовольчу та енергетичну безпеку, повідомляє The Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Також Рамафоса написав у Twitter, що сьогодні під час зустрічі обговорив з Сі "триваючий конфлікт між росією і Україною" та його значний вплив на економіку країн Африки та інших країн, що розвиваються.

"Ми обоє погодилися з важливістю діалогу та переговорів між двома сторонами. Як Південно-Африканська Республіка, ми раді, що президент Сі привітав миротворчу місію в росію та Україну, ініційовану африканськими лідерами", — заявив Рамафоса.

російський президент володимир путін виступить на саміті по відеозв'язку і зможе використати це як ще одну можливість представити свою розповідь про вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що неявка путіна на саміт БРІКС розкриває важливу деталь щодо росії.