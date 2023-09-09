Неожиданное согласие по коммюнике и попытки Эрдогана "порешать" за зерно: Первый день саммита G20

Рассказываем главное о том, что происходит в Нью-Дели

В индийском Нью-Дели сегодня начался первый день саммита G20, который проходит 9-10 сентября. В саммите принимают участие президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие лидеры стран. Лидера Китая Си Цзиньпина на президента владимира путина нет.

В первый день стороны на всеобщее удивление договорились о формулировках об Украине в итоговом коммюнике, хотя в G20 входят еще россия и Китай, блокировавшие коммюнике. "Телеграф" рассказывает, что нужно знать об этом саммите:

Что происходит в первый день

На переговорах G-20 у Дели было много действий и прогресса, передает Bloomberg. В частности, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал нескольких лидеров G-20 удовлетворить некоторые требования hоссии по возобновлению соглашения, разрешающего поставки украинского зерна, сообщают источники издания. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва попросил богатые страны выделять развивающимся странам 100 миллиардов долларов в год на борьбу с изменением климата

Джо Байден встретился с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки – БРИКС, за исключением россии и Китая – чтобы обсудить усилия США по обеспечению дополнительного финансирования для стран с низким и средним уровнем дохода. США также планируют заключить инфраструктурное соглашение с Индией, странами Ближнего Востока и ЕС, чтобы соединить их по железнодорожным и морским путям. Это конкурирует с инициативой "Один пояс, один путь", которую возглавляет пропустивший встречу президент Китая Си Цзиньпин.

G-20 также согласилась разрешить Африканскому союзу присоединиться как члену к G20, позволив группе из 55 членов получить тот же статус, что и ЕС.

Споры по итоговому коммюнике

Индия заявляет о достижении консенсуса относительно совместной декларации G20, ведь были сомнения, что ее вообще примут из-за разногласий в группе по войне в Украине. Сегодня индийский премьер Нарендра Моди заявил о консенсусе, но не сообщил никаких подробностей и не опубликовал заявление:

"Благодаря сложной работе всех команд мы получили консенсус по поводу декларации саммита лидеров G20. Объявляю о согласовании декларации", — сказал Моди и добавил, что это свидетельствует, что участники смогли найти компромиссные формулировки в блоках, касающихся войны россии против Украины.

Предыдущий проект декларации, цитируемый BBC, показывал, что параграф об Украине остался пустым. Ведь государства Запада выступают за более решительное осуждение россии, в то время как страны Глобального юга хотят большего фокуса на экономических вопросах.

Внезапное объявление удивило всех. Скорее всего, формулировки в целом похожи на согласованные на саммите 2022 года в Индонезии, пишет Reuters. В декларации отмечаются "разные взгляды и оценки" на войну россии против Украины, но подчеркивается, что все государства должны действовать таким образом, "что соответствует целям и принципам устава ООН в полном объеме".

По данным агентства, отмечается, что все государства должны воздерживаться от угроз силой или ее применения с целью захвата территорий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства. В декларации также отмечено, что G20 не является платформой для решения геополитических вопросов и безопасности. Однако он призвал к "своевременному и эффективному" выполнению, чтобы обеспечить "немедленные и беспрепятственные" поставки зерна, продовольствия и удобрений из Украины и россии.

Почему не приехал Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин пропустил саммит G20, что произошло на фоне ухудшения отношений между Китаем и Индией. Среди прочего две страны сталкиваются друг с другом вдоль своей спорной границы в Гималайском регионе. Также предполагают, что это могла быть попытка показать Индии, отказ появляться на западе, где Китай не будет доминировать сам, или трудности внутри страны и кризис.

Почему на вывесках саммита Индию писали как "Бхарат"

На столе перед Нарендрой Моде стояла табличка с надписью "Бхарат" вместо "Индии", входящей в последнюю тенденцию по попыткам переименовать страну, оставив себе более древнее название из санскрита вместо той, которая приобрела популярность в колониальные времена. 18 сентября этот вопрос может рассмотреть индийский парламент. Термин "Бхарата" встречается и в конституции, и в международных документах. А слово "Индия" используется в официальном общении на английском языке, "Бхарата" называют страну на хинди.

В переводе с санскрита слово переводится примерно как "земля, которая выращивает и снабжает". Кроме того, в индуистской мифологии имя Бхарата носил царь, которому подчинились все земли. В индийском парламенте уже висит карта Большого Бхарата, включающая в себя части Афганистана, весь Пакистан, Непал, Бангладеш, Шри-Ланку и Мьянму. Потому соседи Индии уже выразили официальный протест.

Телеграф также рассказывал, какую резолюцию приняли страны G20 в прошлом году в Индонезии, и почему ее пришлось поддержать даже россии.