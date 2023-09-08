Экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш объяснил "Телеграфу", как Украина должна относиться к Индии

Накануне саммита G20, который пройдет в Индии 9-10 сентября, как мне кажется, слишком много неоправданного негатива в сторону страны — хозяйки мероприятия.

Я не считаю, что Нью-Дели будет подыгрывать российской стороне. Как хозяйка этого саммита, Индия, которая сейчас фактически находится в конфликте с Китаем, в постоянном соперничестве с ним во всех международных структурах, заинтересована в том, чтобы итоговый документ, итоговое заявление после саммита – приняли.

Практически все последние международные саммиты (если там представлен широкий спектр участников, а не только поддерживающие Украину коллективный Запад и та же Япония, как в случае с G7), демонстрируют, что итоговые документы блокируются россией и Китаем. В итоге общие заявления не появляются. Что является признаком плохой организации саммита, дипломатическим поражением страны — хозяйки мероприятия.

И Индия, чтобы не выглядит страной, которая не смогла…, чтобы не получить дипломатическое поражение (прежде всего – от Китая), делает всё, чтобы заключительное заявление появилось. Соответственно, не включает туда пункты, которые могут привести к блокировке появления итогового документа.

Так что Индия не подыгрывает москве. Она лишь пытается решить собственную проблему, защищает свои интересы.

Читая публикации в украинских СМИ касательно саммита "Большой двадцатки", я вижу, что у нас формируется негативный тренд по отношению к Индии. Это, на мой взгляд, является опасным для нас.

Индию точно нельзя отнести к оси зла, в которую входят сейчас рф, Беларусь, Северная Корея, Иран, Китай, та же Венгрия. Она в определенной мере является соперником части этих государств. Учитывая ее территорию, амбиции, растущую экономику. И она защищает свои интересы. Везде. Так что нам нужно реалистично оценивать действия Индии. И искать возможности для взаимодействия, а не портить с ней отношения из-за каких-то неправильных оценок.

Ведь та же нефть, которую Индия покупает у россии (и за что мы ее критикуем), в итоге поставляется в виде бензина в Украину и Европу.