А как же санкции? Топливо из российской нефти наполняет Евросоюз, - Politico

Ряд стран помогают рф зарабатывать

Киев призывает перекрыть брешь в санкциях против рф, благодаря которой топливо, полученное из российской нефти наводняет страны Евросоюза. Однако маловероятно, что Запад пойдет на это, так как такая ситуация изначально была частью его плана.

Об этом рассказал экономический советник президента Украины Олег Устенко в интервью Politico. Он призвал ЕС, Великобританию и США закрыть "лазейку", которая позволяет третьим странам, перерабатывать сырую нефть, купленную у московских государственных энергетических компаний и без ограничений продавать бензин, дизельное топливо и другие продукты из нее в ЕС.

Это практикуют в частности Индия, Китай и Турция. В декабре страны "Большой семерки" установили верхний предел цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. В результате такие страны, как Индия, скупают дешевую российскую нефть, а затем перерабатывают ее и продают.

Индийский экспорт топливной продукции в ЕС резко возрос. В июне он составил 5,1 миллиона баррелей дизельного топлива и 3,2 миллиона баррелей авиакеросина. Для сравнения, в июне 2021 года это было 1,68 миллиона баррелей и 0,51 миллиона баррелей соответственно.

По словам Устенко, необходимо запретить поставку всех продуктов нефтепереработки в страны "Большой семерки", если они были произведены с использованием российской нефти. В том числе в тех случаях, когда она переработана в других странах.

Он добавил, что Киев хотел бы снизить ценовой предел до 30 долларов за баррель. Польша и страны Балтии в прошлом году настаивали на более низкой цене, но такие страны, как Греция, чьи нефтяные танкеры перевозят много российской нефти, заблокировали это решение.

Это шаги, по словам Устенко, "станет огромным сигналом для производителей о том, что теперь совершенно незаконно прикасаться к российской нефти и снабжать режим кровавыми деньгами, которые они используют для покупки оружия и совершения военных преступлений на Украине".

Однако вряд ли эта идея найдет большую поддержку, по крайней мере, на данный момент, отмечается в статье. По мнению Максимилиана Гесса, научного сотрудника Института исследований внешней политики и автора новой книги о санкциях против россии, переработка российской нефти третьими странами является не столько провалом санкций, сколько их идеей.

Он пояснил, что часть стратегии Запада состоит в том, чтобы москва зарабатывала меньше от экспорта нефти. Это достигается тем, что рф продает сырую нефть, а не продукты ее переработки, теряя существенную часть прибыли.

Как сообщал "Телеграф", экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман рассказал, что успела потерять россия из-за санкций. У российской власти в условиях военного времени осталось мало вариантов, которые помогли бы улучшить ситуацию.