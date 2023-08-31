А як же санкції? Паливо з російської нафти наповнює Євросоюз, — Politico

Ряд країн допомагають рф заробляти

Київ закликає перекрити "діру" у санкціях проти росії, завдяки якій паливо, отримане з російської нафти наповнює країни Євросоюзу. Однак малоймовірно, що Захід піде на це, оскільки така ситуація спочатку була частиною його плану.

Про це розповів економічний радник президента Олег Устенко в інтерв’ю Politico. Він закликав ЄС, Велику Британію та США закрити "лазівку", яка дозволяє третім країнам переробляти сиру нафту, куплену у московських державних енергетичних компаній і без обмежень продавати бензин, дизельне паливо та інші продукти з неї в ЄС.

Це практикують зокрема Індія, Китай та Туреччина. У грудні країни "Великої сімки" встановили верхню межу ціни на російську нафту 60 доларів за барель. В результаті такі країни, як Індія, скуповують дешеву російську нафту, а потім переробляють її та продають у ЄС.

Індійський експорт паливної продукції ЄС різко зріс. У червні він склав 5,1 мільйона барелів дизельного палива та 3,2 мільйона барелів авіагасу. Для порівняння, у червні 2021 року це було 1,68 мільйона барелів та 0,51 мільйона барелів відповідно.

За словами Устенка, необхідно заборонити постачання всіх продуктів нафтопереробки до країн "Великої сімки", якщо вони були зроблені з використанням російської нафти. У тому числі у тих випадках, коли вона перероблена в інших країнах.

Він додав, що Київ хотів би також знизити цінову межу до 30 доларів за барель. Польща та країни Балтії минулого року наполягали на нижчій ціні, але такі країни, як Греція, чиї нафтові танкери перевозять багато російської нафти, заблокували це рішення.

Цей крок, за словами Устенко, "стане величезним сигналом для виробників про те, що тепер абсолютно незаконно торкатися російської нафти та постачати режим кривавими грошима, які вони використовують для купівлі зброї та скоєння воєнних злочинів в Україні".

Однак навряд чи ця ідея знайде велику підтримку принаймні зараз, зазначається у статті. На думку Максиміліана Гесса, наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики та автора нової книги про санкції проти росії, переробка російської нафти третіми країнами є не так провалом санкцій, як їх ідеєю.

Він пояснив, що частина стратегії Заходу полягає в тому, щоби москва заробляла менше від експорту нафти. Це досягається тим, що Росія продає сиру нафту, а не продукти її переробки, втрачаючи істотну частину прибутку.

Як повідомляв "Телеграф", економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман розповів, що встигла втратити росія через санкції. У російської влади в умовах воєнного часу залишилося мало варіантів, які б допомогли поліпшити ситуацію.