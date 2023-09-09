Эрдоган просит членов G20 ослабить давление на рф ради зерновой сделки: в россии и Украине отреагировали

Украина и союзники не готовы ослаблять санкции против россии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить некоторые требования россии, чтобы возобновить зерновую сделку. Часть союзников отвергает заявления россии, но в целом "Большая двадцатка" заинтересована в том, чтобы возобновить поставки зерна из Украины в нуждающиеся страны.

Об этом сообщает Bloomberg. Глава Турции встречается с мировыми лидерами за закрытыми дверями и пытается всячески повлиять на их мнение.

Турции вряд ли удастся повлиять на Украину и союзников, однако принятие Эрдоганом требований россии говорит о том, что у страны есть определенные проблемы. К тому же, после встречи с путиным в россии Эрдоган так и не смог убедить вернуться в зерновое соглашение, однако президент по-прежнему стремится восстановить поставки зерновых.

Турецкие чиновники на условиях анонимности рассказал, что Турция просит мировых лидеров пойти на следующие уступки для россии:

облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd's;

подключить Москву к системе SWIFT для международных платежей.

Ожидается, что члены G20 выступят за то, чтобы немедленно возобновить поставки зерна, удобрений и других материалов из рф и Украины без каких-либо препятствий. Они сделают заявление о том, что зерновую сделку нужно продолжать, чтобы удовлетворять спрос на продовольствие в развивающихся странах, в частности, на африканском континенте. Также россию призовут прекратить разрушать порты и другую соответствующую украинскую инфраструктуру.

США и союзники не согласны с доводами россии о том, что наложенные на нее ограничения "ограничивают экспорт сельскохозяйственной продукции из россии". Ослаблять санкции они также не готовы.

Вместе с тем в россии отказались от предложения ООН создать дочернюю компанию попавшего под санкции "Россельхозбанка", чтобы возобновить операции на SWIFT, говорят источники среди европейских дипломатов.

В Турции же по-прежнему настаивают на том, что возобновить зерновое соглашение можно путем послабления санкций против россии касательно импорта тракторов, запчастей к ним и другого сельскохозяйственного оборудования. А чтобы подкупить, россия предлагает африканским странам 1 миллион тонн зерна, но это "пародия на щедрость", считает президент Европейского совета Шарль Мишель.

Украина уже ведет переговоры с Румынией и Болгарией об альтернативном морском маршруте вывоза зерна. Но путь через воды Румынии покроет только часть потребностей.

Реакция россии и Украины

Прямого ответа на слова Эрдогана не поступало, однако после его заявлений пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил, что условия Запада россии не нравятся.

"Предлагаемые Западом условия возобновления "зерновой сделки" не устраивают россию, москва требует выполнения ранее достигнутых договоренностей", — заявил он, передают росСМИ.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал, что санкции — это путь к победе Украины.

"Никакого ослабления санкций не должно быть. Только так можно выиграть войну против автократа-террориста. Работает сила, а не компромиссы", — сказано в заявлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина может застраховать зерно, которое будет везти через Черное море.