В россии с опаской отнеслись к предложениям ООН, несмотря на их заманчивость

Глава ООН Антониу Гуттериш направил письмо главе МИД россии сергею лаврову. В тексте сказано, что ООН готова пойти на все условия россии, лишь бы возобновить зерновую сделку.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на это самое конфиденциальное письмо, которое есть в распоряжении редакции. Документ датирован 28 августа 2023 года, до того как путин и Эрдоган обсудили эту тему.

Так, в письме Антониу Гуттериш предлагает построить между Секретариатом ООН и россией некое "соглашение на основе четырех краеугольных принципов". Это, по его мнению, должно помочь восстановить черноморскую инициативу. Кроме того ООН готова выполнить все требования, которые ранее озвучивала россия для возвращения в зерновую сделку, а именно:

Россельхозбанку (РСХБ) россии хотят отменить финансовые санкции ЕС и позволить вернуться к системе финансовых транзакций SWIFT.

Российские корабли могут застраховать от "украинских атак в Азовском и Черном морях" в течение 4-6 недель. Сделать это можно при участии крупной страховой компании Lloyd's.

Российским компаниям по производству удобрений помогут вернуть замороженные активы в Европе.

ООН переговорила с Еврокомиссией, властями Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов на тему восстановления доступа российским судам с продовольствием и удобрениями в порты Евросоюза.

Bild отмечает, что ответа от российской стороны пока не было, в Кремле считают предложения "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и сомневается в "технической осуществимости" объявленных послаблений. В то же время в ООН пока никак не прокомментировали скандальное письмо Гуттериша к лаврову, зато в Укараине назвали его "невероятным оскорблением".

Также стоит отметить, что это письмо было направлено в конце августа, то есть до встречи владимира путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом насчет возобновления зерновой сделки. Как известно, президенты не смогли прийти к единому мнению и договориться о чем-либо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине отказались выполнять "прихоти путина" для возобновления зерновой сделки. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что зерновое соглашение нужно возобновить, но не таким путем.