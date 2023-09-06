Запрет украинского импорта: Польша хочет перекрыть не только зерно, Украина готовит жесткий ответ

Напряжение растет

Несмотря на то, что срок действия запрета ЕС на экспорт украинского зерна в государства, которые граничат с Украиной, заканчивается 15 сентября, Польша заявляет, что будет и дальше блокировать ввоз нашей продукции. Более того, к эмбарго могут добавить еще мед и малину.

Так, по информации "Gazeta Wyborza", которая ссылается на слова польского министра сельского хозяйства Роберта Телуса, после 15 сентября Польша примет решение, "отвечающее интересам фермеров".

"Мы не разрешим импорта зерна из Украины в Польшу", — заявил он.

Более того, Телус отметил, что одним из пунктов позиции стран, граничащих с Украиной, является введение гибкого списка украинских продуктов, которые будут запрещено импортировать в страны ЕС. В частности, в этот список должны попасть мед и малина из Украины.

Отмечается, что слова польского министра прозвучали на неформальном Совете министров сельского хозяйства ЕС. В ее рамках во вторник также прошла встреча министров 5 стран Восточной и Центральной Европы: Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. На нем, в частности, обсуждали импорт украинского зерна.

В свою очередь на днях в Украине заявили, что Украина может подать на Польшу и Евросоюз в суд, если запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции будет продлен после 15 сентября. Об этом заявил замминистра экономики Тарас Качка в интервью Politico. По его словам, иск может быть подан во Всемирную торговую организацию.

"При полном уважении и благодарности к Польше, в случае введения каких-либо запретов после (15 сентября) Украина подаст иск против Польши и ЕС во Всемирную торговую организацию…Мы не намерены немедленно принимать ответные меры, учитывая дух дружбы и солидарности между Украиной и ЕС… Но системная угроза интересам Украины вынуждает нас передать это дело в ВТО", — заявил Качка.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардепам в Украине запретили выезжать в Польшу.