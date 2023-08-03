Цена малины бьет антирекорды: как спасти украинских фермеров от банкротства

Массовый выезд украинок с детьми за границу обвалил спрос на малину. Польша готовит запрет на импорт, а фермеры вынуждены продавать ягоду за 10 грн/кг.

В ожидании запрета экспорта малины в Польшу, по которому ягода шла транзитом в другие страны ЕС, производители продают старый урожай за бесценок и ищут новые рынки сбыта и варианты переработки продукции в Украине.

Бизнес Телеграф узнавал, какие решения видят украинские фермеры в этой ситуации.

Нынешний урожай малины радует аграриев, однако цены на ягоду беспокоят производителей — они существенно ниже прошлогодних. Падение произошло из-за того, что поставки в Польшу как основное направление экспорта уже в сентябре может исчезнуть. В ответ производители вынуждены отдавать свою продукцию по минимальным ценам, перерабатывать на другую продукцию и искать новые рынки сбыта. Если ситуация со спросом на малину не улучшится и цены будут оставаться на низком уровне, производители могут прибегнуть к выкорчевыванию насаждений.

Польша – транзитный коридор для малины.

Владелец ФХ "ЭлитФрукт" Андрей Кинаш в Городке Львовской области выращивает малину на 30 гектарах и на протяжении пяти лет успешно экспортирует ее в Польшу. Ежегодный объем продукции составляет около 300 тонн. Однако после обращения польских фермеров в Еврокомиссию с требованием запретить ввоз украинской ягоды, аграрий активно изучает рынки других стран и ищет альтернативу для сбыта продукции и сохранения бизнес-деятельности.

— Мы активно работаем по расширению географии экспорта малины, чтобы обеспечить стабильный спрос на нашу продукцию. Польша, не являющаяся конечным потребителем малины, выступает транзитной страной, через которую продукция направляется к ведущим импортерам — Германии, Франции, Испании и другим странам. Несмотря на запрет на продажу ягоды, мы надеемся, что транзит продукции через Польшу будет разрешен к конечным потребителям, отметил аграрий.

Почему поляки против нашей малины

Польские чиновники пытаются включить малину в список эмбарго. Его просмотр ожидается 16 сентября. Если не получится, будут добиваться отдельного запрета, говорит министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс.

— Я уже вижу по поведению Европейской комиссии, что это будет очень сложно. Я проверил, что большое количество поступающей малины является проблемой только для Польши или для всех приграничных стран. Если мы говорим о поставках из Украины, проблема только для Польши. Так что мы сами будем обжаловать, а обжаловать надо, — говорит Телюс.

Себестоимость польской малины составляет 7,44 злотого за килограмм (66,37 грн). Однако засилье дешевой украинской ягоды в июле 2023 привело к снижению ее стоимости в Польше до 4,5-5 злотых (40,15-44,60 грн). Из-за падения цены малины начались протесты местных производителей.

В январе-апреле 2023 года украинские производители увеличили поставки замороженных ягод в Польшу на 117% — до 7 тыс. тонн, утверждает заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский.

Вместо малины – сок и ожидание низких цен

Ранее в хозяйстве Андрея Кинаша выращивали несколько сортов малины — "Польку", "Поляну", "Полесье", — но после детального анализа и экспериментов остановились на последнем, который оказался наиболее благоприятным для погодных условий Львовщины и обеспечивает стабильный урожай.

Часть производимой продукции идет на переработку: агрофирма зарегистрировала свою торговую марку и запустила производство натуральных соков прямого отжима. Другую часть продукции экспортируют, однако цены неприятно удивляют: если в 2021 году "рабочая" цена килограмма малины составляла 100 грн, в прошлом году — 70 грн, то в этом году за килограмм ягоды импортеры-посредники предлагают 20 грн.

— Мы только начинаем сбор, потому что у нас поздний сорт. Однако о рынке сбыта необходимо думать уже сегодня, ведь цена держится на очень низком уровне. Не знаем, какой будет стоимость малины в конечном варианте, однако понимаем, что на высокие цены рассчитывать не стоит, — жалуется владелец ФГ "ЭлитФрукт".

Без поддержки экспорта банкротство и выкорчевывание

Реализовать продукцию необходимо до октября-ноября, прежде чем проблемы со светом начнут влиять на производство, считают производители.

— Поскольку малину экспортируют в замороженном виде, придется подключать генераторы, что значительно увеличит расход, — говорит Андрей Кинаш.

Фермеры ожидают от украинских чиновников активной поддержки экспорта малины.

— Если не бороться за экспорт, из-за низкой цены и невозможности полностью реализовать ягоду на внутреннем рынке, производители начнут банкротить и выкорчевывать насаждения, — прогнозирует Кинаш.

Альтернативные рынки для украинской малины

Руководитель проекта "АПК-Информ" Александр Хорев отметил, что украинская свежая малина находит своих покупателей в небольших объемах в Бельгии, Польше и Германии. Однако подавляющее большинство украинских ягод экспортируется в замороженном состоянии. Главным покупателем традиционно является Польша и лишь небольшие объемы малины напрямую закупают Германия, Чехия, Литва, Австрия, Италия.

— В 2021 году экспорт свежей малины из Украины составил 600 тонн, а в прошлом году — 470. Однако с замороженной малиной ситуация кардинально противоположна: в 2021 году экспорт составил 28 тыс. тонн, а в 2022 году — уже 33 тыс. Эти данные подтверждают, что украинская малина является конкурентоспособной на европейском рынке и пользуется высоким спросом у потребителей, — считает Хорев.

Риски банкротства для малинового бизнеса

В последнее время закупочная активность по малине на рынках Украины не наблюдается, поскольку женщины и дети, а это 8,2 млн потенциальных потребителей, мигрировали за границу, рассказывает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

— Поэтому мы имеем отрицательный результат, когда предложение выросло, а спрос резко сократился. Соответственно, рост оптовых цен ягоды ожидать не стоит, — считает эксперт.

Еще хуже история с малиной, которую готовят к экспорту.

— В сезон сбора ягод наблюдается достаточно низкая цена на замороженную малину. Производители вынуждены сбывать ее даже по 10 гривен за килограмм во избежание дополнительных расходов на хранение зимой. Такая ситуация ставит под угрозу бизнес производителей, ведь без новых рынков сбыта может наступить закрытие предприятий и банкротство, считает экономический эксперт.

Ближний Восток и Китай вместо Европы

Зимой на полках украинских супермаркетов нашей малины не найти – в это время там царит импорт. Это объясняется тем, что украинская ягода выращивается на открытой почве, а не в парниках, что делает ее доступной при уборке урожая, но ограничивает наличие на рынке в зимние месяцы.

Поэтому, чтобы полноценно конкурировать с европейскими производителями, наши фермеры должны создавать круглогодичное производство малины, считает Пензин. А это требует значительных инвестиций в парники, системы отопления, освещения и другую необходимую инфраструктуру для обеспечения оптимальных условий для роста и развития ягоды в течение всего года.

Продажа украинской малины в Европу – вопрос сложных переговоров и тяжелой конкурентной борьбы. Поэтому будущее отечественной ягоды – на новых рынках, считает Олег Пендзин. Это страны Ближнего Востока, Китай, Северная Африка. И в этом направлении есть уже конкретные шаги — производители прокладывают дорогу к этим потребителям уже 5-7 лет.