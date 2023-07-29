Сохраните свежесть и вкус летних ягод и фруктов: полезный совет, как их правильно мыть

Так ваша малина и персики будут долго свежими!

Все ягоды и фрукты на рынке или супермаркете — плотные и красивые, но стоит только принести их домой, они становятся мягкими и быстро гниют. Все потому, что многие не знают, как правильно их обрабатывать после покупки.

Обычно мы начинаем мыть ягоды и фрукты под проточной водой сразу же после того, как приносим на кухню. Обычно мы используем мощную струю воды и дуршлаг. И это неправильно. Как лучше мыть ягоды и фрукты, чтобы подольше сохранить их свежесть, рассказывает Еxpress.co.uk.

Как правильно мыть ягоды и фрукты

Делать это нужно непосредственно перед тем, как вы будете есть. Чтобы ягоды не были водянистыми, их категорически нельзя мыть под проточной водой.

Вместе этого наполните большую миску водой и аккуратно поместите ягоды. Оставьте их на 1-2 минуты, слейте воду и повторите, пока ягоды не будут чистыми.

Нужно понимать, что мытые ягоды могут испортиться на следующий день. Важно обсушить их на полотенце и выложить в один ряд в большой емкости. На дно емкости или большой тарелки необходимо положить бумажные салфетки — они заберут лишнюю влагу и немного продлят свежесть ягод.

Под краном можно мыть только плотные летние фрукты. К ним относятся абрикосы, нектарины и персики.

Ранее мы рассказывали, нужно ли мыть малину перед едой. Ответ вас точно удивит!