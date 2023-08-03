Ціна малини б’є антирекорди: як врятувати українських фермерів від банкрутства

Масовий виїзд українок з дітьми за кордон обвалив попит на малину. Польща готує заборону на імпорт, а наші фермери змушені продавати ягоду за 10 грн/кг.

В очікуванні заборони експорту малини до Польщі, через яку ягода йшла транзитом в інші країни ЄС, виробники продають старий врожай за безцінь і шукають нові ринки збуту та варіанти переробки продукції в Україні.

"Бізнес Телеграф" дізнавався, які рішення бачать українські фермери у цій ситуації.

Цьогорічний урожай малини тішить аграріїв, проте ціни на ягоду непокоять виробників — вони суттєво нижчі від торішніх. Падіння сталося через те, що поставки до Польщі, як основний напрям експорту, вже у вересні можуть зникнути. У відповідь виробники змушені віддавати свою продукцію за мінімальними цінами, переробляти в іншу продукцію та шукати нові ринки збуту. Якщо ситуація з попитом на малину не покращиться і ціни залишатимуться на низькому рівні, виробники можуть вдатися до викорчування насаджень.

Польща — транзитний коридор для малини

Власник ФГ "ЕлітФрукт" Андрій Кінаш у Городку на Львівщині вирощує малину на 30 гектарах і впродовж п'яти років успішно експортує її до Польщі. Щорічний обсяг продукції становить приблизно 300 тонн. Однак, після звернення польських фермерів до Єврокомісії з вимогою заборонити ввезення української ягоди, аграрій активно вивчає ринки інших країн і шукає альтернативу для збуту продукції та збереження бізнес-діяльності.

— Ми активно працюємо над розширенням географії експорту малини, щоб забезпечити стабільний попит на нашу продукцію. Польща, яка не є кінцевим споживачем малини, виступає транзитною країною, через яку продукція прямує до провідних імпортерів — Німеччини, Франції, Іспанії та інших країн. Попри заборону на продаж ягоди, ми сподіваємося, що транзит продукції через Польщу буде дозволений до кінцевих споживачів, — зазначив аграрій.

Чому поляки проти нашої малини

Польські урядовці намагаються включити малину до списку ембарго. Його перегляд очікується 16 вересня. Якщо не вийде — добиватимуться окремої заборони, каже міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс.

— Я вже бачу з поведінки Європейської комісії, що це буде дуже складно. Я перевірив, велика кількість малини, що надходить, є проблемою лише для Польщі чи для всіх прикордонних країн. Якщо ми говоримо про поставки з України, проблема лише для Польщі. Тож ми самі будемо оскаржувати, а оскаржувати треба, — каже Телюс.

Собівартість польської малини становить 7,44 злотих за кілограм (66,37 грн). Однак засилля дешевої української ягоди в липні 2023 року призвело до зниження її вартості в Польщі до 4,5-5 злотих (40,15-44,60 грн). Тож через падіння ціни малини почалися протести місцевих виробників.

У січні-квітні 2023 року українські виробники збільшили поставки заморожених ягід до Польщі на 117% — до 7 тис. тонн, стверджує заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський.

Замість малини — сік і очікування низьких цін

Раніше у господарстві Андрія Кінаша вирощували кілька сортів малини — "Польку", "Поляну", "Полісся", — але після детального аналізу і експериментів зупинилися на останньому, який є виявився найбільш сприятливим для погодних умов Львівщини і забезпечує стабільний врожай.

Частина вирощеної продукції йде на переробку: агрофірма зареєструвала свою торгову марку і запустила виробництво натуральних соків прямого віджиму. Іншу частину продукції експортують, проте ціни неприємно вражають: якщо 2021 року "робоча" ціна кілограма малини становила 100 грн, торік — 70 грн, то цьогоріч за кілограм ягоди імпортери-посередники пропонують 20 грн.

— Ми тільки починаємо збір, оскільки у нас пізній сорт. Однак про ринок збуту необхідно думати уже сьогодні, адже ціна тримається на дуже і дуже низькому рівні. Не знаємо, якою буде вартість малини в кінцевому варіанті, проте розуміємо, що на високі ціни годі розраховувати, — бідкається власник ФГ "ЕлітФрукт".

Без підтримки експорту — банкрутство та викорчовування

Реалізувати продукцію необхідно до жовтня-листопада, перш аніж проблеми зі світлом почнуть впливати на виробництво, вважають виробники.

— Оскільки малину експортують у замороженому вигляді, доведеться підключати генератори, що значно збільшить витрати, — каже Андрій Кінаш.

Фермери очікують від українських урядовців активної підтримки експорту малини.

— Якщо не боротися за експорт, через низьку ціну і неможливість повністю реалізувати ягоду на внутрішньому ринку, виробники почнуть банкрутувати і викорчовувати насадження, — прогнозує Кінаш.

Альтернативні ринки для української малини

Керівник проекту "АПК-Інформ" Олександр Хорєв зазначив, що українська свіжа малина знаходить своїх покупців в невеликих обсягах у Бельгії, Польщі та Німеччині. Проте переважну більшість української ягоди експортують у замороженому стані. Головним покупцем традиційно є Польща і лише невеликі обсяги малини напряму́ закуповують Німеччина, Чехія, Литва, Австрія, Італія.

— 2021 року експорт свіжої малини з України становив 600 тонн, а торік — 470. Проте із замороженою малиною ситуація кардинально протилежна: 2021 року експорт склав 28 тис. тонн, а 2022-го — вже 33 тис. Ці дані підтверджують, що українська малина є конкурентоспроможною на європейському ринку та має високий попит у споживачів, — вважає Хорєв.

Ризики банкрутства для малинового бізнесу

Останнім часом закупівельна активність щодо малини на ринках України не спостерігається, оскільки жінки і діти, а це 8,2 млн потенційних споживачів, мігрували за кордон, розказує директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

— Тож ми маємо негативний результат, коли пропозиція зросла, а попит різко скоротився. Відповідно, зростання гуртових цін на ягоди очікувати не варто, — вважає експерт.

Ще гірша історія з малиною, яку готують до експорту.

— У сезон збору ягід спостерігається досить низька ціна на заморожену малину. Виробники змушені збувати її навіть по 10 гривень за кілограм, щоб уникнути додаткових витрат на зберігання взимку. Така ситуація ставить під загрозу бізнес виробників, адже без нових ринків збуту може настати закриття підприємств та банкрутство, — вважає економічний експерт.

Близький Схід і Китай замість Європи

Взимку на полицях українських супермаркетів нашої малини не знайти — у цей час там панує імпорт. Це пояснюється тим, що українська ягода вирощується на відкритому ґрунті, а не у парниках, що робить її доступною під час збирання врожаю, але обмежує наявність на ринку у зимові місяці.

Тому, щоб повноцінно конкурувати з європейськими виробниками, наші фермери мають створювати цілорічне виробництво малини, вважає Пензин. А це вимагає значних інвестицій у парники, системи опалення, освітлення та іншу необхідну інфраструктуру для забезпечення оптимальних умов росту і розвитку ягоди протягом усього року.

Продаж української малини в Європу — питання складних переговорів і важкої конкурентної боротьби. Тому майбутнє вітчизняної ягоди — на нових ринках, вважає Олег Пендзин. Це країни Близького Сходу, Китай, Північна Африка. І в цьому напрямі є вже конкретні кроки — виробники торують дорогу до цих споживачів вже протягом 5-7 років.