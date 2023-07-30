Не купуйте морозиво: рецепт холодного малинового десерту без хімії

Чудовий варіант ласощів у спеку

Сезон малини потрібно святкувати смачними десертами. Якщо ви вже готували вдосконалену версію бісквіту "Вікторія", зверніть увагу і на простіші ласощі. Наприклад, дуже легко приготувати малинове морозиво.

Знадобиться всього кілька інгредієнтів та прості кулінарні трюки. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

100 грамів малини;

150 грамів питного ванільного йогурту;

75 малинового желе (порошок);

250 мілілітрів окропу.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішуємо желе з окропом. Масу ставимо у холодильник на 2 години. В цей час миємо і просушуємо малину. Перетираємо її через сито. Малину змішуємо з йогуртом та збиваємо у блендері. Додаємо шматочки желе та ще раз збиваємо. Повинні залишитися желейні кристалики. Масу розливаємо у зручну форму для морозива або для льоду. На ніч залишаємо у морозильній камері.

Морозиво за цим рецептом має дуже насичений ягідний смак. Обов'язково спробуйте його приготувати — не пошкодуєте. Також ми розповідали, як приготувати пікантні солодощі з імбирем.