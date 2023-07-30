Не купуйте морозиво: рецепт холодного малинового десерту без хімії
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Чудовий варіант ласощів у спеку
Сезон малини потрібно святкувати смачними десертами. Якщо ви вже готували вдосконалену версію бісквіту "Вікторія", зверніть увагу і на простіші ласощі. Наприклад, дуже легко приготувати малинове морозиво.
Знадобиться всього кілька інгредієнтів та прості кулінарні трюки. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 100 грамів малини;
- 150 грамів питного ванільного йогурту;
- 75 малинового желе (порошок);
- 250 мілілітрів окропу.
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці змішуємо желе з окропом. Масу ставимо у холодильник на 2 години.
- В цей час миємо і просушуємо малину. Перетираємо її через сито.
- Малину змішуємо з йогуртом та збиваємо у блендері. Додаємо шматочки желе та ще раз збиваємо. Повинні залишитися желейні кристалики.
- Масу розливаємо у зручну форму для морозива або для льоду. На ніч залишаємо у морозильній камері.
Морозиво за цим рецептом має дуже насичений ягідний смак. Обов'язково спробуйте його приготувати — не пошкодуєте. Також ми розповідали, як приготувати пікантні солодощі з імбирем.