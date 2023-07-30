Рус

Не купуйте морозиво: рецепт холодного малинового десерту без хімії

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Обов’язково спробуйте приготувати його вдома
Обов’язково спробуйте приготувати його вдома. Фото 24 канал

Чудовий варіант ласощів у спеку

Сезон малини потрібно святкувати смачними десертами. Якщо ви вже готували вдосконалену версію бісквіту "Вікторія", зверніть увагу і на простіші ласощі. Наприклад, дуже легко приготувати малинове морозиво.

Знадобиться всього кілька інгредієнтів та прості кулінарні трюки. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

  • 100 грамів малини;
  • 150 грамів питного ванільного йогурту;
  • 75 малинового желе (порошок);
  • 250 мілілітрів окропу.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці змішуємо желе з окропом. Масу ставимо у холодильник на 2 години.
  2. В цей час миємо і просушуємо малину. Перетираємо її через сито.
  3. Малину змішуємо з йогуртом та збиваємо у блендері. Додаємо шматочки желе та ще раз збиваємо. Повинні залишитися желейні кристалики.
  4. Масу розливаємо у зручну форму для морозива або для льоду. На ніч залишаємо у морозильній камері.

Морозиво за цим рецептом має дуже насичений ягідний смак. Обов'язково спробуйте його приготувати — не пошкодуєте. Також ми розповідали, як приготувати пікантні солодощі з імбирем.

Теги:
#Рецепт #Морозиво #Малина #Десерт